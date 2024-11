Tứ kết Nations League: Những màn đại chiến nảy lửa

Chiều tối ngày 22/11, UEFA vừa tổ chức lễ bốc thăm vòng tứ kết Nations League tại Nyon (Thụy Sĩ). Những lá thăm may rủi đã mang tới những cặp tứ kết hấp dẫn và hứa hẹn sẽ có cái kết khó lường.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Nations League (Ảnh: UEFA).

Cặp đấu được mong chờ nhất sẽ diễn ra giữa Đức và Italy. Cả hai đội bóng lớn ở châu Âu đều đánh mất vị thế những năm qua và đang dần tìm lại chính mình. Đức dẫn đầu bảng A3 với 14 điểm sau 6 trận đấu. Trong khi đó, Azzurri xếp thứ hai bảng A2 khi có cùng 13 điểm như Pháp và chỉ kém hiệu số bàn thắng bại. Ở giai đoạn vòng bảng, Italy đã thắng cả hai đối thủ mạnh là Bỉ và Pháp.

Trong lần gần nhất gặp nhau ở Nations League 2022/23, Đức đã chiếm ưu thế trước Italy khi giành chiến thắng 1 trận và hòa 1 trận.

Một cặp đấu đáng chú ý khác diễn ra giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Họ từng là đối thủ duyên nợ. Tây Ban Nha hạ gục Hà Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2010. Sau đó 4 năm, Hà Lan trả nợ khi đánh bại La Roja với tỷ số 5-1.

Đó là trận đấu chính thức gần nhất hai đội gặp nhau. Kể từ đó tới nay, hai đội chỉ gặp nhau thêm hai trận giao hữu. Hà Lan thắng 2-0 vào năm 2015 và hòa 1-1 vào năm 2020 trước Tây Ban Nha. Ở thời điểm này, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn. Họ cũng là nhà đương kim vô địch Nations League.

Cặp đấu tứ kết Nations League giữa Đức và Italy hứa hẹn vô cùng hấp dẫn (Ảnh: UEFA).

Pháp sẽ đối đầu Croatia ở cặp tứ kết thứ ba. Cặp đấu cuối cùng diễn ra giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha. Mặc dù Pháp và Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn nhưng Croatia và Đan Mạch là nhân tố có thể tạo nên bất ngờ.

Vòng tứ kết Nations League sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về. Theo lịch, các trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 20/3/2025. Các trận lượt về diễn ra ba ngày sau đó.

Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết Nations League, đội thắng ở cặp Đức vs Italy gặp đội thắng ở cặp Đan Mạch vs Bồ Đào Nha, đội thắng ở Hà Lan vs Tây Ban Nha đối đầu với đội thắng ở cặp Croatia vs Pháp.

Vòng bán kết Nations League diễn ra trong hai ngày 4 và 5/6/2025. Còn trận chung kết Nations League diễn ra vào ngày 8/6/2025.