Trung Quốc sử dụng tuyết giả ở Olympic mùa Đông 2022

Ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, đã sử dụng hàng chục máy tạo tuyết và hàng trăm máy thổi tuyết để tạo ra 1,2 triệu mét khối tuyết phục vụ giải đấu. Đây là kỳ Olympic đầu tiên các vận động viên thi đấu trong điều kiện 100% tuyết nhân tạo.

Máy tạo tuyết ở Olympic mùa Đông 2022.

Theo tờ Cnet, động thái của nước chủ nhà có thể sẽ trở thành được nhiều nước khác áp dụng trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc sử dụng tuyết nhân tạo có thể ảnh hưởng lớn tới môi trường.

"Ngay cả khi được cung cấp bởi năng lượng tái tạo thì cũng cần một lượng năng lượng khổng lồ, vừa tốn kém vừa gây ảnh hưởng không tốt tới nguồn nước" - một chuyên gia cho hay.

Được biết, thời tiết ở địa điểm tổ chức xuống tới âm 10 độ C nhưng thời tiết khô nên không thể tạo tuyết. Nơi đây cũng có lượng mưa trung bình hàng năm khá thấp.

Các VĐV nói rằng việc thi đấu trong điều kiện tuyết nhân tạo kém an toàn hơn so với trước đây. VĐV người Estonia, Johanna Taliharm cho biết: "Tuyết nhân tạo dày hơn. Do đó, các VĐV phải trượt nhanh hơn và kém an toàn hơn. Bên cạnh đó, những cú ngã trên mặt tuyết nhân tạo cũng đau hơn vì nó không mềm như tuyết tự nhiên".

Địa hình thi đấu môn trượt tuyết được bao phủ trong tuyết nhân tạo.

Trong khi đó, HLV trượt tuyết của Mỹ, Chris Grover mô tả rằng cú ngã của các VĐV giống như rơi xuống sân bê tông".

Tất nhiên, không phải VĐV này cũng chê điều kiện thi đấu. VĐV người Australia, Matt Cox nhấn mạnh rằng: "Với thời tiết lạnh giá ở nơi đây, tuyết đẹp như mơ".

Tuyết nhân tạo được tạo ra nước được thổi qua các vòi phun, vỡ thành những giọt nhỏ. Sau đó, những giọt nước này được đóng băng thành tuyết. Theo ước tính, để làm tuyết nhân tạo, nước chủ nhà Trung Quốc sẽ tốn khoảng 180 triệu lít nước. Riêng môn trượt tuyết cần tới khoảng 7 triệu lít nước.