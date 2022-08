TPHCM I, Than KSVN thắng ở ngày khai mạc giải bóng đá nữ quốc gia

Tổng thư ký VFF phát biểu khai mạc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 (Ảnh: VFF).

Không có được sự phục vụ của 2 trụ cột là Chương Thị Kiều và Huỳnh Như, TPHCM I sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để bảo vệ ngôi hậu của mình. Ở ngày ra quân, đội bóng thành phố mang tên Bác chỉ phải gặp Hà Nội II. Tận dụng cơ hội này, TPHCM I nhanh chóng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Phút 19, Phan Thị Trang tung cú dứt điểm đẹp mắt trong vòng cấm, mở tỉ số trận đấu cho TPHCM I. Đây là kết quả được dự đoán từ trước bởi cô trò HLV Kim Chi vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu của giải. Phút 36, cầu thủ vào sân thay người Ngọc Giàu tăng tốc rất nhanh trước khi tung cú sút buộc Nguyễn Thị Thủy bên phía Hà Nội II đá phản lưới nhà.

TPHCM I dễ dàng đánh bại Hà Nội II (Ảnh: VFF).

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi TPHCM I vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn trên sân. HLV Kim Chi tự tin sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trên sân để dần xây dựng lớp kế cận.

Đây là trận đấu không may mắn của Hà Nội II khi Nguyễn Thị Thủy một lần nữa phản lưới nhà ở phút 82. Áp lực mà TPHCM I tạo ra trước khung thành của Thùy Anh quá lớn và khiến đối phương dễ mắc sai lầm. Giành chiến thắng dễ dàng trước Hà Nội II, TPHCM I đã có khởi đầu thuận lợi ở giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022.

Ở trận đấu còn lại, Than KSVN đặt quyết tâm cao có được 3 điểm trong ngày khai màn trước Phong Phú Hà Nam. Tuy nhiên, họ vấp phải một hàng thủ được tổ chức khá tốt của đối thủ. HLV Phạm Văn Hải hiểu rằng ông không có trong tay lực lượng quá tốt và phòng ngự là điều gần như bắt buộc trong mọi trận đấu.

Nhưng đây không phải cuộc đọ sức mà Phong Phú Hà Nam có được may mắn. Phút 26, tiền vệ Đinh Thị Duyên có pha đá phản lưới nhà không may mắn khi cô xử lý không tốt trong tình huống phòng ngự. Bàn thắng bất ngờ này giúp Than KSVN thi đấu tốt hơn khá nhiều và họ là người làm chủ cuộc chơi trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Than KSVN vất vả đánh bại Phong Phú Hà Nam (Ảnh: VFF).

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam cho thấy nỗ lực lớn để có thể tìm kiếm ít nhất là 1 bàn thắng quân bình tỉ số. Có điều, đội bóng áo đỏ tấn công mà gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Dung.

Tiền vệ sinh năm 1992 gặp không ít khó khăn trước các hậu vệ trẻ, khỏe của Than KSVN. Nhưng đến phút 68, tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Than KSVN, Tạ Thị Thủy thoát xuống và dứt điểm rất kĩ thuật quân bình tỉ số 1-1.

Pha bóng bất ngờ cho thấy sự thính nhạy của tiền đạo Phong Phú Hà Nam. Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong quãng thời gian còn lại. Phút 88, Nguyễn Thị Thúy ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Than KSVN bằng pha dứt điểm cận thành. 3 điểm nhọc nhằn giúp Than KSVN tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên.