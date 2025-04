"Tôi tập ngày đêm vì muốn nhận giải Aqua Warriors Halong Bay 2025"

Sáng nay (12/4), các VĐV tranh tài ở giải Aqua Warriors Halong Bay đã nhận bib ở từng nội dung thi đấu tại Phòng Hội nghị - Hội thảo Cô Tô, tầng 2, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort, hẻm 16, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Chị Thúy Hồng cùng con trai Minh Lâm nhận bib tham dự giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 (Ảnh: Quyết Thắng).

Nhiều VĐV từ khắp nơi trên cả nước cũng như nước ngoài, ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã tới tham dự sự kiện này. Từ sáng sớm, chị Thúy Hồng (Hà Nội) đã dẫn cậu con trai 8 tuổi tên là Minh Lâm tới nhận bib giải đấu. Chị Hồng đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu. Chị nói: "Tôi đã dành nhiều tháng tập luyện trước giải đấu này. Mỗi tuần, tôi cố gắng dành ra 4 buổi để tập luyện. Sáng tôi chạy bộ, chiều tập bơi và tối tranh thủ đạp xe. Tôi đã hoàn thành cuộc thi năm ngoái, còn sang năm nay, tôi quyết tâm nhận giải".

Cháu Phạm Hà Anh (8 tuổi) cũng tới nhận bib đi cùng bố mẹ từ sớm. Dù còn nhỏ nhưng cháu đã có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao. Ở giải đấu này, Hà Anh tranh tài ở nội dung Kids Aqua Warriors. Bố của cháu cũng tham gia ở nội dung Full Aqua Warriors.

Hai bé Minh Lâm (7 tuổi) và Phúc An (12 tuổi) cũng được bố mẹ đưa từ Hà Nội tới Hạ Long để nhận bib giải Aqua Warriors Halong Bay. Theo chia sẻ của bố mẹ, Minh Lâm và Phúc An đều yêu thích thể thao và tham gia tập luyện từ nhỏ. Gia đình muốn con có một sân chơi lành mạnh. Anh trai Phúc An thi đấu ở Sprint Aqua Warriors, còn Minh Lâm thi đấu ở Junior Aqua Warriors.

Hai bé Minh Lâm (7 tuổi) và Phúc An (12 tuổi) cũng được bố mẹ đưa từ Hà Nội tới Hạ Long để nhận bib giải Aqua Warriors Halong Bay (Ảnh: Quyết Thắng).

Hoàng Anh (13 tuổi) tới từ Hà Nội sẽ tranh tài ở nội dung Sprint Aqua Warriors. Theo chia sẻ, gia đình em đã tới Hạ Long từ hôm qua để con gái có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Hoàng Anh cho biết: "Em đã tập luyện từ vài tuần trước khi giải đấu diễn ra. Em tới đây với mục tiêu tranh giải và tích lũy kinh nghiệm để hướng tới những giải đấu cao hơn".

Hoàng Anh (13 tuổi) quyết tâm giành giải ở nội dung Sprint Aqua Warriors (Ảnh: Hải Long).

Hòa trong không khí của ngày hội Aqua Warriors Halong Bay, CLB bơi Thăng Long cũng tới giải đấu với số lượng đông đảo, lên tới hơn 10 người. Đại diện CLB, anh Danh Trung chia sẻ với Dân trí: "Tôi có nền tảng chạy từ trước. Tôi mới chuyển sang tập luyện bơi lội trong vài tháng qua. Đây mới là lần đầu tiên tôi tham dự giải đấu này. Do đó, tôi hy vọng sẽ tích lũy kinh nghiệm. Các bạn khác ở CLB đã tham gia giải đấu từ năm ngoái. Họ rất muốn cải thiện thứ hạng trong năm nay".

CLB bơi Thăng Long cũng tới giải đấu với số lượng đông đảo (Ảnh: Quyết Thắng).

Bùi Ngọc Hà Linh, thành viên CLB Thăng Long (Hà Nội) có lần thứ 2 tham gia Aqua Warriors. Lần trước Hà Linh tham gia ở giải Aqua Warriors Vân Đồn 2024 và hoàn thành nội dung thi đấu như đã đề ra.

Ở Aqua Warriors Halong Bay 2025, Hà Linh hi vọng mình sẽ đạt thành tích cao hơn, thậm chí hướng tới mục tiêu giành huy chương tại nội dung Sprint Aqua Warriors. "Trung bình mỗi tuần cháu và các bạn trong CLB có ít nhất 2 buổi tập bơi và 2 buổi tập chạy để gia tăng thành tích của bản thân. Cháu và các bạn rất hào hứng khi tham gia giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 bởi đây là giải đấu rất thú vị, có 2 nội dung thi đấu gồm bơi và chạy mang đến sự khác biệt và trải nghiệm tuyệt vời so với các giải đấu khác", Hà Linh chia sẻ trước thềm giải đấu.

Bùi Ngọc Hà Linh (ngoài cùng bên phải) tích cực tập luyện để hướng tới giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 (Ảnh: Quyết Thắng).

Cũng theo Hà Linh, trong 2 nội dung dự thi thì em tự tin hơn ở phần thi bơi, khi thành tích bơi của cô bé 12 tuổi cao hơn so với các bạn cùng trang lứa trong CLB với thành tích khoảng 4 phút cho 100m. "Nhưng thành tích chạy của cháu không tốt lắm, chỉ đạt pace 6 (tốc độ trung bình 6 phút cho 1km).

Dù kết quả thi đấu như thế nào thì cháu vẫn rất vui bởi đây là cơ hội để thử thách bản thân, vượt qua chính mình", Hà Linh nói thêm."Aqua Warriors Halong Bay 2025 mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, khi được bơi trong làn nước trong xanh và chạy trên cung đường ven biển tuyệt đẹp. Cháu hi vọng các bạn nào chưa từng tham gia giải đấu này thì hãy thử một lần để có được những khoảnh khắc đáng nhớ", cô bé đến từ CLB Thăng Long nhắn nhủ với các bạn bè của mình.

Hai mẹ con Deborah Bridgewater Clare và James Skinner Jordan tới từ nước Anh cũng góp mặt trong buổi nhận bib vào sáng nay. Họ cùng nhau tranh tài ở nội dung hỗn hợp. Ông Jordan chia sẻ: "Chúng tôi tình cờ du lịch ở TPHCM thì biết tin có giải đấu này ra Quảng Ninh tham dự. Mẹ tôi tham gia bơi 3km, còn tôi chạy 15km. Bà Clare đặt mục tiêu về đích sau 90 phút, còn tôi có mục tiêu chạy trong 1 giờ 40 phút".

Ông Jordan và mẹ háo hức tranh tài ở giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 (Ảnh: Quyết Thắng).

Trong dòng người hối hả, một VĐV Hàn Quốc đã tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi lấy lại sức sau hành trình dài sang Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông biết được có cuộc thi này nên đã bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam để tranh tài.

VĐV Hàn Quốc tranh thủ nghỉ ngơi, dùng bữa sau khi nhận bib. Ông vừa trải qua hành trình dài từ xứ sở Kim Chi sang Việt Nam để thi đấu ở giải Warriors Halong Bay 2025 (Ảnh: Minh Quân).

3 mẹ con chị Ngô Hương Giang, 39 tuổi, sống ở Hà Nội cùng với 2 cô con gái gồm Trương Tuệ Lâm (12 tuổi) và Trương Thùy Lâm (6 tuổi) hồ hởi tham gia Aqua Warriors Halong Bay 2025. Chị Hương Giang thi đấu nội dung Olympic Aqua Warriors, trong khi cháu Tuệ Lâm thi đấu nội dung Sprint Aqua Warriors và cháu Thùy Lâm dự thi nội dung Kids Aqua Warriors.

"Đây là lần thứ 2 tôi và cháu gái lớn dự thi Aqua Warriors, còn cháu Thùy Lâm mới có lần đầu tham dự. Cả 3 mẹ con cảm thấy hồi hộp và hào hứng khi tham dự giải đấu có rất đông VĐV trong cả nước tham gia như này", chị Hương Giang cho biết.

Gia đình chị Hương Giang cùng nhau tham dự giải Warriors Halong Bay 2025 (Ảnh: Thế Nam).

Cũng theo chị Hương Giang thì ở lần dự thi năm ngoái, cả 2 mẹ con chị đều hoàn thành cự ly, không bỏ cuộc giữa chừng. "Tôi nhớ năm ngoái tôi đứng thứ 6 trong lứa tuổi tham dự, đó cũng là thành tích tốt rồi. Năm nay tôi hi vọng mình sẽ giành được huy chương, vì đã tập luyện khá chăm chỉ, nỗ lực trong suốt thời gian qua. Còn cháu lớn do dự thi giải đấu có nhỉnh hơn so với độ tuổi, phải cạnh tranh với nhiều cô chú và anh chị lớn khác rất xuất sắc nên mục tiêu của cháu là hoàn thành cự ly và về đích xinh tươi", chị Hương Giang khẳng định.

"Cháu cũng hồi hộp và rất hi vọng mình có thể về đích tốt nhất có thể. Ở 2 nội dung thi đấu thì cháu tự tin hơn phần thi chạy", bé Thùy Lâm cũng phấn khích chia sẻ trong lần đầu tiên tham dự Aqua Warriors.

Từ 15h chiều nay (12/4), hai nội dung Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors sẽ tranh tài. Các nội dung còn lại sẽ thi đấu bắt đầu từ 6h sáng mai (13/4).

Lịch thi đấu các nội dung ở giải Aqua Warriors Halong Bay 2025.