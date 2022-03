The Masters sẽ khai mạc sau hai tuần nữa, đây là giải major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) đầu tiên trong năm 2022. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ golfer huyền thoại Tiger Woods vẫn có tên tham dự giải.

Từ sau tai nạn giao thông hồi tháng 2/2021 đến nay, Tiger Woods chưa thi đấu bất kỳ giải đấu nào trên PGA Tour, đồng thời chưa biết khi nào anh sẽ trở lại.

Tiger Woods có tên trong danh sách dự giải The Masters 2022, dù chưa hề thi đấu giải nào trên PGA Tour trong hơn một năm qua (Ảnh: Getty).

Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, Tiger Woods chia sẻ: "Các bạn sẽ thấy tôi trở lại trên PGA Tour trong năm 2022, nhưng chỉ có điều tôi không biết cụ thể ngày trở lại là ngày nào?".

Hiện, Tiger Woods đã đánh golf trở lại, nhưng chưa thể thi đấu nhà nghề, do anh di chuyển vẫn còn khó khăn, trong khi các giải đấu PGA Tour đòi hỏi VĐV phải đi bộ rất nhiều giữa các hố đấu, chứ không được dùng xe chuyên dụng để di chuyển.

Mặc dù có tên trong danh sách khách mời tham dự The Masters 2022, nhưng Tiger Woods chưa chắc dự giải, do quy định của The Masters cho phép các golfer có thể rút lui vài ngày trước khi giải khởi tranh.

Trong sự nghiệp cực kỳ lừng lẫy của mình, Tiger Woods có đến 82 danh hiệu trên PGA Tour (nhiều hơn bất kỳ golfer nào khác trong lịch sử), trong đó có 15 danh hiệu major, và 5 trong số đó là các ngôi vô địch The Masters (1997, 2001, 2002, 2005 và 2019).

Trong khi Tiger Woods được đặt cách tham dự giải đấu này, một tên tuổi sừng sỏ khác là Phil Mickelson lại bị gạch tên.

Tay golf đang giữ kỷ lục là người lớn tuổi nhất từng vô địch một giải major (vô địch PGA Championship 2021 khi đã 50 tuổi 11 tháng) không được dự The Masters, do không đủ tiêu chuẩn của BTC.