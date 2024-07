Tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe khi gymer đi chân trần tập luyện

Nguy cơ tiềm ẩn với việc đi chân trần tập gym

Là tín đồ chân chính của phòng tập, có thể bạn đã từng nhìn thấy các đồng gym hoặc một lần thử nghiệm cởi giày ra tập luyện. Thói quen để chân trần được nhiều người cho rằng sẽ cải thiện khả năng vận động, tăng tính linh hoạt vì có thể cảm nhận rõ chuyển động bàn chân, quan trọng hơn nữa là tạo độ bám chắc.

Nhiều gymer nhận xét không mang giày giúp chân bấu chặt vào sàn, thảm, người tập tự tin hơn khi thực hiện các động tác yêu cầu độ ổn định cao như squat, deadlift hay đơn giản như chạy bộ trên máy treadmill.

Thay đổi thói quen đi chân trần tập luyện để hạn chế nguy cơ tiềm ẩn.

Thế nhưng dù tâm đắc đến mấy, người tập cũng nên chậm lại một nhịp để cân nhắc những nguy cơ tiềm ẩn của thói quen này. Quyết định để chân trần đồng nghĩa chân người tập bị phơi trần, không còn lớp bảo vệ nào trước những tình huống bất cẩn, chẳng hạn như tạ rơi vào chân, gây chấn thương cơ hay bung móng.

Chưa kể do đặc tính không gian tập công cộng, chân không có giày bảo vệ vốn đã dễ trầy xước hơn, lại mang nhiều nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm nấm từ mồ hôi của người tập trước - nguồn căn sinh ra một số bệnh về da khác dù chỉ do một vết cắt nhỏ.

adidas Dropset 3 bảo vệ bàn chân hiệu quả khi thực hiện các động tác khó.

Ngoài việc tiến tới mục tiêu phát triển thể chất, nhiều gymer cũng cho rằng bảo vệ bàn chân từ đó bảo vệ bản thân khi tập luyện là vô cùng cần thiết. Thay vì thỏa hiệp cho thói quen mang chân trần còn gây nhiều tranh cãi, các gymer nên mang một đôi giày tập chuyên dụng như adidas Dropset 3 vừa ra mắt để bảo vệ bản thân.

adidas Dropset 3 - lựa chọn hàng đầu cho các gymer

adidas Dropset 3 là thành quả từ quá trình làm việc nghiêm túc cùng nhiều vận động viên rèn luyện thể lực, huấn luyện viên, chuyên gia đầu ngành nhằm phát triển loạt công nghệ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đam mê vận động. Mang lại trải nghiệm tập luyện chân thực và cảm giác vững chãi, êm ái, adidas Dropset 3 đang ghi điểm với nhiều gymer chuyên nghiệp.

Anh Hoàng Thành Trung - một huấn luyện viên thể lực tại adidas Runners chia sẻ trên trang cá nhân: "adidas Dropset 3 hội tụ đủ yếu tố của một đôi giày tôi mong muốn: đế đủ chắc/ổn định, bám sàn, phần toe box (mũi giày) đủ rộng rãi cho ngón chân được tự do, mũi giày linh hoạt, đế khá phẳng, cổ giày ở mức trung bình ôm chân khá chắc, cấu trúc chi tiết đẹp".

Thiết kế đế bằng cùng chất liệu cao su TRAXION siêu bám tạo bệ đỡ vững chắc.

Để làm được như thế, adidas Dropset 3 sở hữu hệ thống dây buộc linh hoạt và dễ điều chỉnh, ôm khít quanh mu bàn chân. Bên cạnh đó là cấu trúc cổ giày geoFIT khóa chặt bàn chân trên đôi giày, giúp adidas Dropset 3 như thể được đo đạc dành riêng cho chính người dùng.

Nhờ công nghệ geoFIT phân bổ một số lớp đệm lý tưởng quanh vùng cổ chân, vừa nâng đỡ vừa cố định chân, người mang giày có thể thực hiện các cường độ vận động, kể cả xoay chuyển đột ngột mà không bị tuột giày, lỏng lẻo ảnh hưởng đến bài tập.

Phần upper tích hợp công nghệ HEAT RDY thoáng khí.

Cải tiến đáng chú ý nhất của hãng đồ thể thao danh tiếng trong phiên bản adidas Dropset 3 lần này là phần upper (mũ giày) ứng dụng công nghệ HEAT RDY thoáng khí, kết hợp chất liệu vải lưới thấm hút mồ hôi, thoát hơi nước tối ưu cả khi tập luyện cường độ cao hay trong thời gian dài, có thể mang đến trải nghiệm thoải mái hơn để chân trần.

adidas Dropset 3 cũng nhận được đánh giá tích cực của Joel Te, một Youtuber từ kênh As Many Reviews As Possible. "adidas Dropset 3 là giày tập luyện toàn diện, vừa cho cảm giác mềm mại ở mọi vị trí cần êm ái, vừa cho độ ổn định với mọi bài tập cần tính vững chãi", Joel Te cho hay.

Joel Te chia sẻ adidas Dropset 3 có đế giữa mút foam mật độ kép mang lại cảm giác êm ái tối đa.

Về kết cấu của adidas Dropset 3, phần đế giữa là thiết kế mút foam mật độ kép cho cảm giác êm ái và hỗ trợ chuyển động bật nảy, cùng đó là mảnh TPU ở hai bên hông có khả năng trợ lực bàn chân khi thực hiện các động tác nâng tạ.

Một điểm đặc biệt nữa ở thế hệ thứ 3 của dòng giày hàng đầu adidas này là thiết kế đế vững bằng chất liệu cao su TRAXION tăng cường độ bám, tăng cường độ ma sát trên sàn để hạn chế tối đa trượt ngã, đảm bảo an toàn trong các động tác. Vùng lõm thông minh dưới đế giày - hệ thống Torsion System - cùng các mảng thoáng khí phù hợp với cấu trúc bàn chân, nhịp nhàng phối hợp chuẩn công thái học, giữ chân không bí bách và luôn khô thoáng.

Đã đến lúc hội gymer nghĩ đến việc dừng đi chân trần tập gym và bắt đầu mang giày adidas Dropset 3 để vững vàng bung sức, đảm bảo an toàn ở các buổi tập.

Khách hàng tìm hiểu thêm thông tin về giày adidas Dropset 3 tại: www.adidas.com.vn/vi/gym_training-giay