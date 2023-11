Thua Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam trượt vé dự Olympic Paris 2024

Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng đậm trước Nhật Bản để nuôi hy vọng đi tiếp, tuy nhiên điều đó không thực sự khả thi bởi đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Lần gặp nhau gần nhất tại Asiad 19 hồi cuối tháng 9, tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước Nhật Bản.

Sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã đẩy cao đội hình tấn công, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng thủ phản công. Sức ép của Nhật Bản không quá mạnh khi đội bóng nữ của xứ mặt trời mọc hiểu rằng ngay cả một trận hòa cũng giúp họ nắm chắc ngôi đầu bảng C.

Các cầu thủ nữ Nhật Bản ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Goal).

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã phòng thủ khá tốt. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn ghi được bàn thắng mở tỉ số ở phút 40, do công của Shimizu.

Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp hai, Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53 sau khi Moriya chớp thời cơ từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa Việt Nam. Dường như Diễm My bị cầu thủ Nhật Bản phạm lỗi trước khi Moriya ghi bàn, nhưng trọng tài không cắt còi, cũng không có VAR nên bàn thắng được công nhận cho Nhật Bản.

Các cầu thủ nữ Nhật Bản ăn chơi lấn lướt trước Việt Nam (Ảnh: nikkansport).

Các cầu thủ nữ Nhật Bản chơi thoải mái sau khi có hai bàn thắng, họ không tạo được quá nhiều cơ hội ghi bàn trong phần còn lại nên Khổng Thị Hằng không phải nhận thêm bàn thua, tỷ số dừng lại ở 2-0.

Do trận đấu giữa Uzbekistan và Ấn Độ chưa diễn ra, nên Việt Nam vẫn đang đứng nhì bảng C, tuy nhiên ngay cả ở vị trí ở vị trí này thì đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn bị loại do không phải là đội nhì xuất sắc nhất.

HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam sẽ đá hết mình trước Nhật Bản"

HLV Mai Đức Chung nói: "Qua hai trận đấu vừa rồi, thể lực của toàn đội rất tốt. Cả đội đã giữ bóng tốt, tích cực di chuyển và thể hiện sức bền tốt. Chắc chắn chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ cả về tinh thần lẫn thể lực cho trận đấu với Nhật Bản".

"Đội tuyển nữ Nhật Bản là đội bóng rất đồng đều, có lối chơi đa dạng. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi khả năng và mọi tình huống có thể xảy ra trong trận đấu với Nhật Bản. Tuy nhiên, việc đầu tiên khi gặp Nhật Bản, đó là đội tuyển nữ Việt Nam cứ phải thi đấu hết mình trước đã.

Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ Việt Nam luôn cổ vũ cho chúng tôi. Tình yêu của người hâm mộ thật đáng quý", vẫn là lời của HLV Mai Đức Chung.

Kịch bản giúp tuyển nữ Việt Nam lách qua cửa hẹp ở vòng loại Olympic 2024

Trong bối cảnh phải đụng độ với đội tuyển nữ Nhật Bản ở lượt đấu cuối, đội tuyển nữ Việt Nam không còn nhiều hy vọng giành vé đi tiếp. Nhưng không phải vì thế đoàn quân HLV Mai Đức Chung không có cửa để làm nên điều thần kỳ.

Nếu muốn giành vị trí nhất bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải giành chiến thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên trước Nhật Bản và đồng thời hy vọng Uzbekistan không thắng Ấn Độ với cách biệt quá 6 bàn.

Trong trường hợp giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn trước Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn không thể giành ngôi đầu bảng do kém hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ này.