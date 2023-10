Thủ thành Andre Onana có thống kê tệ hơn cả De Gea

Man Utd đã chi ra 47 triệu bảng để chiêu mộ Andre Onana từ Inter Milan để thay thế David De Gea vào mùa hè vừa qua. HLV Ten Hag kỳ vọng khả năng chơi chân xuất sắc của thủ thành người Cameroon sẽ giúp "Quỷ đỏ" tạo ra sự khác biệt ở mùa giải mới.

Tuy nhiên, theo tờ The Sun (Anh), những số liệu thống kê sau 10 trận đấu của Onana ở mùa giải này so với ba mùa giải cuối cùng của De Gea cho đội chủ sân Old Trafford, có sự chênh lệch rõ ràng về các chỉ số quan trọng.

Thống kê của tờ The Sun cho thấy Onana có các chỉ số quan trọng tệ hơn cả De Gea (Ảnh: The Sun).

Theo đó, Onana đã để thủng lưới trung bình 1,8 bàn mỗi trận kể từ khi bắt chính trong khi De Gea chỉ bị thủng lưới trung bình 1,23 bàn mỗi trận.

Onana cũng đã mắc sai lầm cá nhân tệ hơn cả De Gea, khi cứ 10 trận lại mắc lỗi dẫn tới bàn thua, trong khi De Gea phải tới 20 trận mới mắc lỗi và khiến Man Utd bị thủng lưới.

Đặc biệt, thủ thành người Cameroon chỉ cản phá được 65,7% số cú sút mà anh phải đối mặt so với De Gea, người cản phá được 70% những pha dứt điểm của đối thủ.

Onana có tới 16 đường chuyền không chính xác trong trận đấu của Man Utd với Galatasaray (Ảnh: The Sun).

Về chỉ số được HLV Ten Hag cũng như người hâm mộ Man Utd kỳ vọng nhất ở Onana là khả năng chơi chân tốt hơn so với De Gea, thì số liệu thống kê trong trận thua 2-3 của "Quỷ đỏ" trước Galatasaray ở vòng bảng Champions League lại phản ánh điều hoàn toàn ngược lại.

Chỉ 57% số đường chuyền của Onana trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ là đến đúng chân của đồng đội, trong đó có 16 đường chuyền không chính xác.

Đặc biệt, đường chuyền lỗi ở phút 77 của Onana trong trận đấu với Galatasaray khiến đồng đội Casemiro phải phạm lỗi với đối phương để giải nguy. Kết quả là Man Utd vừa chịu một quả phạt đền vừa bị mất người (Casemiro nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân).

Onana khiến đồng đội Casemiro phải nhận thẻ đỏ và Man Utd chịu quả phạt đền do đường chuyền lỗi ở trận gặp Galatasaray (Ảnh: Getty).

Dù tiền đạo Mauro Icardi đá hỏng phạt đền sau đó, nhưng Onana vẫn tỏ ra kém hiệu quả khi để Icardi sửa chữa sai lầm bằng bàn thắng ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 cho Galatasaray ở phút 81 của trận đấu.

Màn trình diễn của Onana khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, thậm chí đề nghị HLV Ten Hag gọi trở lại De Gea nhằm cứu vãn tình hình của đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải này.

Sau 7 vòng đấu ở Premier League, Man Utd chỉ mới có 9 điểm và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ở đấu trường Champions League, "Quỷ đỏ" lần đầu tiên trong lịch sử để thua cả 2 trận mở màn vòng bảng và xếp cuối bảng A. Ngày 7/10, Man Utd sẽ tiếp đón Brentford trên sân nhà Old Trafford ở vòng 8 Premier League.