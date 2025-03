Thoát hiểm ở phút bù giờ, SL Nghệ An hòa may mắn trước CLB Công an Hà Nội

Đang ở vị trí nguy hiểm phải xuống hạng mùa này, CLB SL Nghệ An đặt mục tiêu giành kết quả tốt khi tiếp đón Công an Hà Nội trên sân Vinh ở vòng 15 V-League.

Đội chủ nhà chơi tấn công chủ động ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc nhưng hàng phòng ngự của Công an Hà Nội vẫn tỏ ra chắc chắn khi hóa giải hầu hết các pha lên bóng của đối phương.

Thế trận trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên diễn ra khá cân bằng nhưng đội chủ nhà SL Nghệ An bất ngờ bị thủng lưới ở phút 38. Từ quả tạt bên cánh phải vào vòng cấm của Leo Artur tưởng như vô hại nhưng thủ thành Văn Việt phán đoán sai lầm trong tình huống băng ra cản phá, khiến bóng trôi qua 2 chân đi thẳng vào lưới.

Tuy nhiên vào đúng phút cuối của hiệp 1, SL Nghệ An đã tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Sau nỗ lực tạt bóng bên cánh trái của Văn Huy, tiền đạo Kuku bật cao đánh đầu vào góc cao làm thủ thành Sỹ Huy không có cơ hội cản phá.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều chơi chậm rãi nhằm bảo toàn sự chắc chắn cho khung thành phía sân nhà. Phút 74, Quang Hải có pha tạt bóng sắc nét ở bên cánh phải để tiền đạo Phan Văn Đức đánh đầu từ cự ly gần, tuy nhiên thủ thành Văn Việt phản xạ xuất thần cứu thua cho đội nhà trong gang tấc.

Tới phút 90+6, Leo Artur đã có cơ hội mang lại chiến thắng cho CLB Công an Hà Nội nhưng thủ môn Văn Việt tiếp tục cho thấy sự ổn định trong khung gỗ khi băng ra cản phá kịp thời cứu nguy cho đội nhà.

Chung cuộc SL Nghệ An phải chia điểm trước đội khách Công an Hà Nội. Với việc chỉ giành được một điểm, SL Nghệ An chưa thoát được vị trí play-off (thứ 13) nhưng họ đã bằng điểm với Bình Định, đội vừa thua Bình Dương (cùng có 13 điểm sau 15 vòng đấu).

Trong khi đó Công an Hà Nội tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 với 21 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định tới 9 điểm nên khả năng cạnh tranh chức vô địch LPBank V-League 2024-25 mùa giải này ngày càng xa dần.

Đội hình xuất phát

SL Nghệ An: Văn Việt, Văn Khánh, Văn Huy, Zaracho, Văn Cường, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Văn Lương, Long Vũ, Olaha, Kuku.

CLB Công an Hà Nội: Sỹ Huy, Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Thanh, Thành Long, Quang Hải, Nguyễn Văn Đức, Đình Bắc, Leo Artur, Alan Grafite