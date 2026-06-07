Thể Công Viettel giành ngôi á quân, CLB Ninh Bình đứng thứ ba V-League

Kết quả vòng 26 V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF).

Mặc dù đã giành chức vô địch sớm một vòng đấu, nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn chơi đầy cống hiến trong chuyến làm khách trên sân của Thể Công Viettel ở lượt trận cuối cùng V-League (vòng 26) diễn ra vào tối 7/6.

Tuy nhiên sau hơn nửa giờ thi đấu cân bằng, đội chủ nhà Thể Công Viettel có được bàn mở tỷ số trước ở phút 32 sau pha lập công của Hoàng Minh. Đó là tình huống Hoàng Minh nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán đưa bóng trôi qua chân của thủ thành Nguyễn Filip rồi đi thẳng vào lưới.

Thể Công Viettel giành ngôi á quân chung cuộc V-League năm nay (Ảnh: Thể Công FC).

Trong những phút còn lại của hiệp 1, dù đội khách chơi tấn công đầy nỗ lực nhưng khung thành của thủ môn Văn Việt vẫn đứng vững giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước một bàn.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Đội chủ nhà đã tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng lần lượt Khuất Văn Khang và Lucao lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong khi đó các cầu thủ CLB Công an Hà Nội cũng không thể giành chiến thắng trong những pha uy hiếp khung thành thủ môn Văn Việt.

Trận đấu trở nên nóng hơn vào những phút cuối khi trung vệ Colonna bên phía Thể Công Viettel phải nhận thẻ đỏ. Dù vậy đội chủ nhà vẫn bảo vệ thành công tỷ số 1-0 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng này, Thể Công Viettel cán đích V-League với ngôi á quân và giành tấm vé danh giá tham dự đấu trường châu Á AFC Champions League Two một cách xứng đáng, trong khi CLB Công an Hà Nội cũng không lấy làm buồn khi trở thành tân vương mùa này.

Một chiến thắng khác thuộc về đội chủ nhà ở vòng cuối cùng LPBank V-League 2025-2026 là trận đấu giữa CLB Ninh Bình và HL Hà Tĩnh. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm gặp khó trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của HL Hà Tĩnh trong hiệp 1, nhưng cục diện hiệp 2 đã hoàn toàn đổi khác.

HLV Harry Kewell kết thúc mùa giải đầu tiên cùng Hà Nội FC ở vị trí thứ 4 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 56, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Fred Friday nhanh chân dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ hai phút sau, Phạm Gia Hưng bật cao đánh đầu cận thành sau pha phản công bên cánh trái, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Việc nhận hai bàn thua buộc đội khách dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số và tạo cơ hội cho những pha phản công sắc bén từ phía đội chủ nhà.

Phút 81, trong một pha phản công nhanh, Trần Bảo Toàn dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-0 cho Ninh Bình FC. Với kết quả này, CLB Ninh Bình cán đích ở vị trí thứ ba với 51 điểm sau 26 vòng đấu, trong khi HL Hà Tĩnh kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 với 29 điểm.

Hà Nội FC chia điểm trước CLB Công an TPHCM ở vòng cuối V-League (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Lượt đấu cuối V-League 2025-2026 chứng kiến Hà Nội FC bất phân thắng bại với CLB Công an TPHCM để lần lượt chia nhau ở vị trí thứ 4 và vị trí thứ 5 chung cuộc.

Phút 12, Văn Quyết đánh đầu kiến tạo thuận lợi để ngoại binh David Fisher dứt điểm cận thành. Thủ môn Patrik Lê Giang xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên nhưng bất lực nhìn chân sút người Anh đá bồi mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà gặp bất lợi khi chỉ còn chơi với 10 người sau tình huống Công Nhật nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội mười mươi với Bùi Ngọc Long.

Dù vậy mãi đến phút 86, Tiến Linh mới ghi bàn thắng để giành lại một điểm cho đội nhà và khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 1-1.

CLB Nam Định chia điểm với CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray (Ảnh: Lâm Anh).

Tỷ số 1-1 cũng là kết quả chung cuộc giữa trận đấu của CLB Hải Phòng và CLB Nam Định. Cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1 khi Lâm Ti Phông mở tỷ số cho đội khách ở phút 41 nhưng đội chủ nhà có được bàn gỡ hoà chỉ 4 phút sau đó nhờ công của Hồ Minh Dĩ.

Trận hoà này cũng khiến CLB Nam Định và CLB Hải Phòng lần lượt chia nhau vị trí thứ 6 và vị trí thứ 7 chung cuộc trên bảng xếp hạng LPBank V-League năm nay.