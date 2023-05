Thất bại trước AC Milan, Juventus tan mộng dự Champions League

Trong thời gian qua, Juventus đã trải qua cơn ác mộng lớn. Sau khi bị Sevilla loại khỏi Europa League, họ nhận án phạt trừ 10 điểm ở Serie A. Điều đó khiến cho Lão bà thực sự sụp đổ. Sau trận thua 1-4 trước Empoli ở vòng đấu trước, Juventus tiếp tục thất bại trước AC Milan với tỷ số 0-1 ở vòng 37 Serie A diễn ra vào đêm qua.

Giroud ghi bàn duy nhất giúp AC Milan vượt qua Juventus (Ảnh: EPA).

Kết quả này khiến cho Juventus không còn cơ hội giành vé dự Champions League. Thay vào đó, tấm vé cuối cùng dự giải đấu này ở Serie A thuộc về AC Milan. Đoàn quân của HLV Pioli xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 67 điểm, hơn đội xếp sau là Atalanta 6 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn một vòng.

Bước vào trận đấu này, AC Milan nhập cuộc tốt hơn. Họ chiếm quyền chủ động trong trận đấu. Trong hiệp 1, nửa Đỏ thành Milan kiểm soát 54,2% thời lượng trận đấu. Trong khi đó, Juventus tung ra nhiều cú sút hơn (7 cú) nhưng họ chỉ có hai lần dứt điểm trúng khung thành.

AC Milan cũng làm được điều tương tự (hai lần sút trúng đích) nhưng hiệu quả hơn. Phút 40, từ đường chuyền của Davide Calabria, Olivier Giroud đã có pha không chiến tốt, ghi bàn mở tỷ số cho Rossoneri.

AC Milan giành vé tham dự Champions League sau chiến thắng trước Juventus (Getty).

Sang hiệp 2, Juventus dồn toàn lực để ghi bàn. Trong khi đó, AC Milan chủ động chơi phòng ngự chắc chắn. Những pha tấn công của Lão bà rơi vào bế tắc hoàn toàn, trước bức tường phòng ngự của đối thủ. Cuối cùng, Juventus buộc phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Sau trận thua này, Juventus bị đẩy xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 59 điểm. Họ đang kém Atalanta và AS Roma lần lượt 2 và 1 điểm. Do đó, nếu muốn tham dự Europa League, Lão bà phải thắng Udinese ở vòng cuối cùng và hy vọng AS Roma và Atalanta cùng sảy chân.