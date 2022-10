Thái Sơn Nam chưa thể chiếm ngôi đầu bảng giải futsal vô địch quốc gia 2022

Ở trận đấu giữa đương kim vô địch (ĐKVĐ) Thái Sơn Nam và Tân Hiệp Hưng, dù không có sự phục vụ của 2 trụ cột Nguyễn Minh Trí và Châu Đoàn Phát vì án treo giò, nhưng đội hình còn lại của Thái Sơn Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đội cuối bảng Tân Hiệp Hưng.

Bằng chứng sau hiệp đấu thứ nhất, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã ghi đến 4 bàn thắng vào lưới đối thủ. Trong đó, Nhan Gia Hưng lập cú đúp, bên cạnh 2 pha lập công của Phạm Đức Hòa và Nguyễn Thịnh Phát.

Thái Sơn Nam thắng Tân Hiệp Hưng đến 7 bàn không gỡ (Ảnh: BTC giải).

Sang hiệp hai, Thái Sơn Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, nhưng nhà ĐKVĐ vẫn ghi thêm 3 bàn.

Trong đó, Phạm Đức Hòa với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 31 đã hoàn tất cú đúp bàn thắng của anh trong trận đấu này.

Ngoài ra, Cổ Trí Kiệt và Lý Đăng Hưng cùng điền tên lên bảng tỷ số cùng ở phút 37, khép lại chiến thắng 7-0 cho Thái Sơn Nam.

Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang nâng tổng điểm lên thành 24, và gây sức ép cho đội đầu bảng Sahako FC.

Dù vậy, Sahako vẫn tỏ ra bản lĩnh để giành chiến thắng 3-1 trước Sanvinest Khánh Hòa, trong trận đấu còn lại của ngày 25/10, tại giải futsal HDBank VĐQG 2022.

Các bàn thắng của Sahako được ghi do công của Lâm Tấn Phát ở phút 2, Ngô Ngọc Sơn ở phút 16 và Trần Nhật Trung ở phút 28. Bàn gỡ của Sanvinest Khánh Hòa được thực hiện ở phút 40, do công của Pi Năng Thái An.

Chiến thắng vừa nêu giúp Sahako có 26 điểm, hơn Thái Sơn Nam 2 điểm, đồng thời Sahako vẫn tiếp tục giữ ngôi đầu bảng của giải VĐQG năm nay.