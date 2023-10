Tấn Tài: "CLB Công An Hà Nội đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch"

Chia sẻ với báo giới, đội trưởng CLB Công An Hà Nội, Hồ Tấn Tài cho biết: "CLB Công An Hà Nội đã trải qua một mùa giải với thành tích vô địch V-League nên toàn đội luôn luôn tập trung với tinh thần cao nhất trong những buổi tập luyện để chuẩn bị cho một mùa giải mới.

CLB Công An Hà Nội đang là đương kim vô địch V-League (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mùa giải trước, toàn đội đã đặt mục tiêu cao nhất và hoàn thành được. Mùa giải này, toàn đội cũng sẽ đặt mục tiêu là bảo vệ thành công ngôi vô địch".

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu CLB Công An Hà Nội tiếp tục giữ vững truyền thống, phong cách bóng đá hiện đại, đẹp mắt, giữ được trọn vẹn tình yêu, niềm tin người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Đại tá Phạm Thanh Hùng bày tỏ hy vọng, CLB Công An Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao giá trị thương hiệu, nâng cao khả năng tự chủ về nhân lực, kinh phí hoạt động; tranh thủ sự ủng hộ, tài trợ của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; bảo đảm các điều kiện tập luyện, thi đấu và an ninh, an toàn... cho toàn bộ các trận đấu trong mùa giải mới.

Tại lễ xuất quân, CLB Công An Hà Nội đã ra mắt Hội cổ động viên và ra mắt mẫu áo đấu mùa giải mới. (Ảnh: CAHN).

Sáng 18/10 tại Hà Nội, CLB Công An Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2023-24. Năm nay, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại bổ sung nhiều tân binh chất lượng như trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Hồ Văn Cường, tiền đạo ngoại binh Geovane....

CLB Công An Hà Nội cùng với Hà Nội FC, CLB Viettel là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League năm nay. Ở trận mở màn V-League 2023-24, CLB Công An Hà Nội sẽ đối đầu với Bình Định ngày 21/10 trên sân Hàng Đẫy.