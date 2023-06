Sự cố hy hữu khiến hai ngôi sao Man City "tiu nghỉu" sau khi vô địch FA Cup

Trong trận chung kết FA Cup, Man City đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Man Utd để lần thứ 7 đăng quang giải đấu này trong lịch sử. Đó là bước chuẩn bị hoàn hảo cho Man "xanh" trước trận chung kết Champions League với Inter Milan vào cuối tuần sau.

Thủ thành Ederson đã đưa một chiếc huy chương được lấy từ ai đó cho De Bruyne

Tuy nhiên, trong buổi lễ trao giải cho The Citizens đã xuất hiện sự cố hy hữu. Theo tiết lộ của tờ The Sun, Ban tổ chức đã chuẩn bị thiếu huy chương. Do đó, hai ngôi sao quan trọng của Man City là đội trưởng Ilkay Gundogan và tiền vệ Kevin De Bruyne đều không nhận được huy chương.

Trong khi đó, cầu thủ dự bị Kalvin Phillips hay những cầu thủ trẻ như Cole Palmer và Rico Lewis đều có huy chương. Thậm chí, Hoàng tử William còn phải giải thích với De Bruyne rằng ông không còn huy chương nào để trao.

Sau đó, thủ thành Ederson đã đưa cho De Bruyne một chiếc huy chương, còn đội trưởng Gundogan không nhận được. Tờ The Sun cho hay, Ban tổ chức sẽ trao huy chương cho ngôi sao người Đức vào hôm nay (4/6).

Đội trưởng Gundogan ăn mừng chức vô địch FA Cup mà không có huy chương (Ảnh: The Sun).

Một người hâm mộ bình luận: "Thật tội nghiệp cho Gundogan. Cậu ấy là đội trưởng và là người chơi hay nhất trận chung kết FA Cup nhưng lại không nhận được huy chương".

Một người khác nói thêm: "Gundogan đã có màn trình diễn xuất sắc nhưng không hiểu sao cậu ấy không được đeo huy chương lúc chụp ảnh".

Một người khác nói: "Hy vọng Gundogan sẽ được bù đắp sau".

Sau chiến thắng trước Man Utd, Man City đã hoàn thành 2/3 chặng đường để giành cú ăn ba vĩ đại. Toàn đội còn trận chiến quan trọng nhất gặp Inter Milan trong trận chung kết Champions League vào lúc 02h00 ngày 11/6. Nếu giành được cú ăn ba, Man "xanh" sẽ trở thành đội bóng thứ hai ở Anh làm được điều vĩ đại này sau Man Utd ở mùa giải 1998/99.