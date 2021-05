Say xỉn rồi cà khịa đối thủ, cổ động viên bị đấm ngất xỉu tại chỗ

Dân trí Một cổ động viên ở một trận bóng chày của Mỹ trong tình trạng say xỉn và có nhiều lời lẽ khó nghe khiến cổ động viên của đối thủ tức giận "tung chưởng" ngất xỉu tại chỗ.

Một cổ động viên của đội bóng chày San Diego Padres đã gây sốc khi tiến lại gần cổ động viên của đối thủ thuộc đội Colorado Rockies trong giải bóng chày nhà nghề của Mỹ và tung cú đấm cực mạnh khiến người này bất tỉnh tại chỗ.

Cà khịa đối thủ, CĐV say xỉn bị đấm ngất xỉu tại chỗ

Nguyên nhân do người đàn ông của đội Colorado Rockies say xỉn và liên tục chửi bới, thách thức với đối thủ, khiến người này tức giận rồi tiến lại gần và tung ra cú đấm cực mạnh vào mặt khiến ông này bất tỉnh tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, nhiều cổ động viên khác có mặt trên khán đài cảm thấy bất bình đã vây lấy anh chàng côn đồ kia để trả đũa. Rất may là cảnh sát làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh ở khán đài đã kịp thời có mặt để can thiệp đám đông đang tức giận và xử lý vụ xô xát giữa 2 CĐV nói trên.

"Thật may mắn là ông ấy đã hồi tỉnh sau khi bị đánh thẳng tay như vậy, ông ấy dường như còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra", một người theo dõi đoạn video về vụ xô xát bình luận.

Đại diện cảnh sát địa phương sau đó cho biết, vụ việc sau đó được cả hai bên giải quyết êm đẹp, khi người đàn ông bị hành hung đã không gửi đơn tố cáo anh chàng côn đồ vì tự nhận sai khi say xỉn quá mức trong trận đấu này.

Sông Lam