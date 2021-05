"Sập bẫy" ở Villa Park, Chelsea thoát "thảm họa" nhờ Tottenham

Dân trí Các cầu thủ Chelsea trải qua trận đấu sợ hãi tột độ ở Villa Park. May mắn cho The Blues, dù thua 1-2 trước Aston Villa, họ vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

Thông số trận Chelsea thua Aston Villa

Trước vòng đấu cuối cùng của Premier League 2020/21, Chelsea đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, khoảng cách với đội xếp thứ năm Leicester chỉ là một điểm. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel hiểu rằng họ cần chiến thắng Aston Villa để tự định đoạt suất dự Champions League mùa tới.

Hai đội tạo ra thế trận giằng co sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà Aston Villa không chấp nhận lép vế dù không còn mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, cũng không mất quá lâu để Chelsea thể hiện sự vượt trội, cả về kiểm soát bóng và dứt điểm.

Traore mở tỉ số trận đấu từ pha phạt góc.

Dứt điểm không ít, nhưng các cơ hội Chelsea có được trước khung thành Aston Villa không thực sự sắc nét. Bất ngờ nổ ra ở phút 42, xuất phát từ quả phạt góc của đội chủ nhà, không ai theo kèm Bertrand Traore, cựu cầu thủ Chelsea thoải mái di chuyển và dứt điểm vào góc cao bên trái cầu môn. Pha dứt điểm quá khó của Traore khiến thủ thành Edouard Mendy không thể cản phá.

Bàn thắng của Traore làm Tuchel chết lặng ở khu vực kỹ thuật. Quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp giúp cho vị chiến lược gia người Đức xốc lại tinh thần cho học trò, cũng như truyền đạt chiến thuật với hi vọng Chelsea chơi tốt hơn trong hiệp hai. Đội khách tràn lên tấn công sau khi hiệp hai bắt đầu.

Đáng tiếc, bàn gỡ hòa còn chưa có, Chelsea đã nhận bàn thua thứ hai. Phút 51, Jorginho phạm lỗi với Traore trong vòng cấm địa, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Anwar El-Ghazi hạ gục thủ thành Kepa Arrizabalaga, người vào sân ở đầu hiệp hai thay Mendy, nâng tỉ số lên 2-0.

Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng sau khi El-Ghazi (giữa) sút 11m thành công.

Thật trùng hợp, cùng thời điểm Aston Villa ghi bàn, Leicester cũng vươn lên dẫn trước Tottenham 2-1 nhờ quả phạt đền thành công của Jamie Vardy. Điều đó đồng nghĩa Chelsea bị tụt xuống vị trí thứ năm. Nhìn suất dự Champions League dần rời xa tầm tay, Tuchel thúc giục học trò lao lên tấn công, ghi bàn.

Phút 59, Werner đưa được bóng vào lưới của Aston Villa, nhưng VAR bắt lỗi việt vị của Cesar Azpilicueta, người có tham gia vào tình huống ghi bàn nên bàn thắng không được công nhận. HLV Tuchel nhanh chóng dùng hai quyền thay đổi người còn lại để đưa Hakim Ziyech và Kai Havertz vào sân, hòng gia tăng sức công.

Không lâu sau khi vào sân, Ziyech đã kiến tạo để Ben Chiwell ghi bàn rút ngắn xuống 1-2 ở phút 70. Một bàn thắng chưa giải quyết vấn đề của Chelsea, họ cần chiến thắng, như thế cần phải ghi tối thiểu thêm hai bàn. Thời gian trận đấu còn lại khá dài và Chelsea còn hi vọng.

Chilwell rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Chelsea.

Phút 75, bóng chạm tay Tyron Mings trong vòng cấm địa đội chủ nhà, trọng tài Stuart Attwell không cắt còi. Các cầu thủ Chelsea phản ứng quyết liệt đòi phạt đền, song vô hiệu. Với sự phức tạp của luật phạt đền do bóng chạm tay mà Premier League áp dụng tại mùa giải này thì các trọng tài "luôn đúng", chỉ còn biết trách Chelsea "quá đen".

Tới phút 84, Havertz lao vào đệm bóng gần cột dọc phải, tưởng như sẽ có bàn thắng cho đội khách, nào ngờ thủ thành Emiliano Martinez cản phá xuất thần cứu thua cho đội chủ nhà.

Thời gian lặng lẽ trôi trong sự bất lực và giận dữ của đội khách. Phút 89, Azpilicueta không còn giữ được sự kiềm chế, anh vung tay đánh vào mặt Jack Grealish trong tình huống trọng tài đã cắt còi. Với lỗi đánh nguội, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi đội trưởng The Blues.

Grealish bị Azpilicueta đánh vào mặt.

Các cầu thủ Aston Villa phản ứng với hành vi phi thể thao của đội trưởng Chelsea.

Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Azpilicueta khỏi sân.

Thi đấu thiếu người Chelsea đành nhận thua 1-2 trên sân Villa Park. Rất may mắn cho The Blues, họ chỉ đánh mất vị trí số ba vào tay Liverpool, đội đã thắng 2-0 trước Crystal Palace. Trong khi đó Leicester bất ngờ thua ngược 2-4 trước Tottenham do sa sút ở giai đoạn cuối trận, nhờ đó Chelsea được hưởng lợi, họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 Premier League và được dự Champions League mùa tới.

Đội hình thi đấu

Aston Villa (4-3-3): Martinez; Konsa, Hause, Mings, Targett; McGinn, Nakamba, Grealish; Traore (Chukwuemeka 73), Watkins, El Ghazi (Ramsey 79).

Chelsea (3-4-2-1): Mendy (Arrizabalaga, 46); James, Silva, Rudiger ; Azpilicueta, Kovacic (Havertz, 67), Jorginho (Ziyech, 60), Chilwell; Pulisic, Mount; Werner.

Hạo Minh