Sân Old Trafford bị dột, "nước chảy như thác" trên khán đài

Ở trận đấu giữa Man Utd và Arsenal vào đêm qua (12/5), tại Old Trafford đã có mưa lớn. Có vẻ như hệ thống thoát nước ở khu vực khán đài Stretford End đã quá tải dẫn tới tình trạng nước mưa tràn qua mái, rơi xuống khán đài ở thời điểm cuối trận đấu.

Lượng nước lớn từ mái sân vận động rơi xuống trông giống như dòng thác, tại khán đài nước chảy thẳng xuống sân khiến cổ động viên của Man Utd đã phải ngồi lên thành ghế để tránh nước.

Sân Old Trafford bị dột, "nước chảy như suối" trên khán đài

Trên thực tế, mái của sân Old Trafford bị dột không phải vấn đề mới, việc này đã xuất hiện từ 10 năm trước. Tuy nhiên, những video về nước lũ tràn xuống khán đài trong trận đấu vừa qua một lần nữa nhấn mạnh rằng sân vận động từng đáng tự hào này đã trở nên đổ nát như thế nào.

Jason McKay, cổ động viên mua vé cả mùa đến từ Salford, đã quay một video về cảnh nước mưa đổ xuống Stretford End. Ông đổ lỗi cho gia đình Glazer, chủ sở hữu đa số của câu lạc bộ thiếu quan tâm tới việc tu sửa bảo dưỡng cơ sở vật chất của đội bóng

"Sự suy tàn một lần nữa lại hiển nhiên. 18 năm qua, sân vận động bị bỏ mặc hoàn toàn, những người chủ nên xấu hổ với tất cả số tiền họ đã bòn rút từ câu lạc bộ của chúng tôi. Tất cả chúng ta đều biết rằng họ không quan tâm", ông McKay nói.

Đó là một vấn đề mà chủ sở hữu thiểu số mới của câu lạc bộ, Sir Jim Ratcliffe, đã tự thừa nhận, đồng thời đưa ra những kế hoạch đầy tham vọng nhằm sửa chữa hoặc xây dựng lại hoàn toàn sân Old Trafford.

Nước mưa rơi thẳng từ mái che xuống khán đài Old Trafford (Ảnh: The Sun).

Vào tháng 4 năm 2022, Man Utd đã thuê đơn vị quy hoạch tổng thể sân vận động Populous, những kiến trúc sư đứng đằng sau sân mới của Tottenham, để đưa ra đề xuất mở rộng Old Trafford. Có vẻ như tỷ phú Ratcliffe muốn đẩy nhanh kế hoạch này kể từ khi chính thức mua lại cổ phần thiểu số từ gia đình Glazer.

Tờ Manchester Evening News đưa tin vào tháng 2 vừa qua, Man Utd có thể tiến hành xây dựng một sân vận động mới, điều đó sẽ giúp đội bóng không phải di dời trong thời gian xây dựng. Tuy nhiên, một số người hâm mộ của "Quỷ đỏ" lại thích cải tạo sân vận động hơn là có một sân bóng mới.

Một số ý kiến cho rằng sân vận động mới của Man Utd có thể được xây dựng trên khu đất phía sau Stretford End, trong khi Old Trafford vẫn được sử dụng và điều đó sẽ mang lại lợi tức đầu tư cao hơn cho giới chủ.

Tình trạng mái che bị dột ở Old Trafford đã diễn ra nhiều năm

Trước đó, Man Utd đã lập một đội ngũ đặc biệt phụ trách việc cải tạo Old Trafford và vùng đất xung quanh, đứng đầu là Lord Sebastian Coe. Cựu đội trưởng Man Utd, Gary Neville cũng được bổ nhiệm vào hội đồng, cùng với Thị trưởng Manchester, Andy Burnham và Giám đốc điều hành của Hội đồng Trafford, Sara Todd.

Hội đồng này được thành lập để nghiên cứu lựa chọn xây dựng sân vận động mới hay tiến hành cải tạo Old Trafford sẽ là phương án khả thi nhất.

Man Utd từ chối bình luận về việc Old Trafford bị dột. Tuy nhiên, các quan chức đội bóng cho rằng lượng mưa quá lớn đổ xuống Old Trafford trong thời gian ngắn là nguyên nhân khiến sân vận động gặp sự cố. Các cổ động viên đều an toàn ra về trong khi các nhân viên của sân Old Trafford đã phải làm thêm giờ để dọn dẹp nước mưa.