Sân chơi thể thao học đường có thêm doanh nghiệp đồng hành

Trong những năm gần đây, thể thao học đường tại Việt Nam ghi nhận những bước phát triển tích cực, thể hiện qua việc quy mô hoạt động ngày càng được mở rộng với nhiều hội thao cấp quốc gia, hạ tầng và mô hình tổ chức cũng được đầu tư và chuẩn hoá. Lĩnh vực này không chỉ nhận được sự quan tâm từ phía nhà trường và gia đình, mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp đã tham gia xây dựng các hoạt động thể thao cho giới trẻ, từ tổ chức giải đấu, hỗ trợ vận hành đến truyền thông lan tỏa. Sự góp mặt này đã tạo thêm cơ hội để học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động thể thao nói chung, qua đó, rèn luyện kỹ năng và hình thành lối sống năng động.

Điển hình là sự hợp tác giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và Giải bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Với thông điệp “Inspiring The New Generation - Nơi tài năng vươn tầm huyền thoại”, hợp tác ba bên hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái bóng rổ năng động, tạo thêm điều kiện để người trẻ phát triển và bứt phá.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và VBA hợp tác nhằm thúc đẩy thể thao học đường (Ảnh: VBA).

Trong khuôn khổ hợp tác, Grab sẽ đồng hành tổ chức Hội trại Bóng rổ Sinh viên Mùa hè - sân chơi quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng sinh viên yêu thích bộ môn này. Cụ thể, Grab sẽ tham gia xây dựng ý tưởng, chủ đề và các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho công tác tổ chức cũng như trải nghiệm của người tham gia.

Thông qua hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, Grab cũng sẽ triển khai các chương trình ưu đãi và tiện ích phù hợp nhằm hỗ trợ nhu cầu di chuyển, sinh hoạt cho sinh viên, vận động viên, ban tổ chức và các lực lượng tham gia trong suốt thời gian diễn ra hoạt động. Đồng thời, Grab phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp sống năng động, thúc đẩy tinh thần thể thao và tăng cường kết nối của chương trình với cộng đồng sinh viên.

Grab đồng thời cũng đồng hành cùng VBA trong việc hỗ trợ các tài năng trẻ tiếp cận gần hơn với hành trình đào tạo, phát triển và thi đấu chuyên nghiệp. Từ VBA Scouting Tour, Rising Camp, Combine Challenges, Rookie Draft đến mùa giải VBA 5x5 chính thức, Grab hiện diện và góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường bóng rổ chuyên nghiệp cho thế hệ cầu thủ tương lai.

Theo đại diện Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình hợp tác với Grab và VBA trong việc tạo thêm cơ hội phát triển toàn diện cho sinh viên thông qua thể thao. “Sự đồng hành này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường, lan tỏa lối sống tích cực và truyền cảm hứng để sinh viên tự tin theo đuổi đam mê, phát huy năng lực của bản thân”, đại diện này chia sẻ.

Thể thao học đường không còn là câu chuyện riêng của nhà trường, mà dần trở thành một phần của hệ sinh thái rộng lớn hơn - nơi doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng một thế hệ trẻ không chỉ vững kiến thức, mà còn giàu năng lượng, tinh thần thể thao và khả năng phát triển toàn diện.