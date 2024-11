Quyết Chiến, Thu Vinh sáng cửa giành danh hiệu Cúp Chiến thắng 2024

Chiều 11/11, Cúp Chiến thắng 2024 - giải thưởng được ví như "Oscar Thể thao Việt" được công bố và khởi động mùa lễ trao giải lần thứ 8. Trong lần thứ 8, Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn đã có những đổi mới, điều chỉnh linh hoạt, phù hợp để đáp ứng mục tiêu ghi nhận và tôn vinh toàn diện các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất năm của thể thao Việt Nam.

Cúp Chiến thắng 2024 tiếp tục duy trì cơ cấu 11 hạng mục giải thưởng, trong đó 3 hạng mục là Nam Vận động viên của năm, Nữ Vận động viên của năm và Vận động viên trẻ của năm đều có 8 ứng viên.

Hai ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu năm nay là cơ thủ Trần Quyết Chiến, người giành hai chức vô địch World Cup carom 3 băng và Trịnh Thu Vinh, nữ xạ thủ lọt vào chung kết hai nội dung 10m và 25m súng ngắn hơi nữ tại Olympic Paris.

Bên cạnh danh sách đã được đề cử, Ban tổ chức và Hội đồng Bình chọn sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung những gương mặt, tập thể đạt thành tích xuất sắc đến phút chót. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các cá nhân và tập thể hai đội tuyển bóng đá là tuyển Futsal Việt Nam (Á quân Đông Nam Á) và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam (chuẩn bị tham dự AFF Cup) cạnh tranh cho giải thưởng Cúp Chiến thắng 2024.

Năm nay, giải thưởng tiếp tục duy trì mức thưởng là 750 triệu đồng, trong đó ứng viên chiến thắng ở 3 hạng mục Nam Vận động viên của năm, Nữ Vận động viên của năm và Đội tuyển của năm đều có mức thưởng 100 triệu đồng.

Danh sách đề cử Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2024:

Hạng mục Nữ Vận động viên của năm: Diệp Thị Hương (Canoeing, Vĩnh Phúc); Phạm Thị Huệ (Rowing, Đà Nẵng); Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đơn vị Sơn La); Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông, Đồng Nai); Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Thật (Đua xe đạp, An Giang); Nguyễn Thị Bích Tuyền (Bóng chuyền, Ninh Bình); Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, Công an Nhân dân).

Hạng mục Nam Vận động viên của năm: Trần Quyết Chiến (Billiards carom 3 băng, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Quang Huy (Bắn súng, Hải Phòng); Lê Tuấn Minh (Cờ vua, Hà Nội); Lê Đức Phát (Cầu lông, Quân đội); Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục Dụng cụ, Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Quốc Phong (Bắn cung, Vĩnh Long); Hoàng Nguyên Thanh (Điền kinh, Bình Phước); Lại Gia Thành (Cử tạ, Hà Nội).

Hạng mục Vận động viên trẻ của năm: Đặng Thị Hồng (Bóng chuyền, Thái Nguyên); Nguyễn Thị Hương (Canoeing, Vĩnh Phúc); Bành Gia Huy (Cờ vua, Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Huyền (Cầu lông, Đồng Nai); Phạm Lê Xuân Lộc (Xe đạp, Quân khu 7); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi lội, Long An); Trần Minh Trí (Cử tạ, An Giang); Nguyễn Thị Nhi Yến (Điền kinh, Long An).

Hạng mục Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm: Lê Văn Công (Cử tạ, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Tiến Đạt (Bơi, Thành phố Hồ Chí Minh); Đỗ Thanh Hải (Bơi, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Thị Hương (Cờ vua, Hà Nội); Châu Hoàng Tuyết Loan (Cử tạ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hạng mục Huấn luyện viên của năm: Nguyễn Thị Bắc (Đội tuyển Điền kinh); Đoàn Kim Chi (Câu lạc bộ Bóng đá Nữ Thành phố Hồ Chí Minh); Lưu Văn Hoàn (Đội tuyển Canoeing); Nguyễn Tuấn Kiệt (Đội tuyển Bóng chuyền Nữ); Dương Hoàng Long (Đội tuyển Karate); Lê Quang Thái (Đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật).

Hạng mục Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm: Park Chung-gun (Hàn Quốc, Đội tuyển Bắn súng); Park Chae-soon (Hàn Quốc, Đội tuyển Bắn cung); Siyana Bozhilova (Bulgaria, Thể dục Aerobic); Daniela Samuilova Kerkelova (Bulgaria, Cử tạ); Hariawan Hong (Indonesia, Cầu lông).

Hạng mục Đội tuyển của năm: Đội tuyển Bóng chuyền Nữ trong nhà; Đội tuyển Bóng ném bãi biển; Câu lạc bộ Bóng chuyền Nữ LPBank Ninh Bình; Câu lạc bộ Bóng rổ Saigon Heat; Đội tuyển Bóng chuyền Nữ trong nhà U20 Việt Nam; Câu lạc bộ Bóng đá Nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạng mục Đồng đội của năm: Đội tiếp sức Nữ 4x400m môn Điền kinh (Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh); Đội tuyển Rowing (Nguyễn Thị Giang, Phan Thị Thảo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông, Lường Thị Thảo); Đội tuyển Thể dục Aerobic nhóm 5 người (Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi); Đội hình Kumite Đồng đội Nữ Karate (Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm và Đinh Thị Hương); Bộ ba võ sỹ (Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai); Đội tuyển Golf Việt Nam (Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Hồ Anh Huy).