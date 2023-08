Quế Ngọc Hải chia tay SL Nghệ An, sắp gia nhập Công An Hà Nội?

Quế Ngọc Hải trở lại SL Nghệ An từ mùa giải 2022. Hợp đồng của trung vệ này với đội bóng xứ Nghệ kéo dài tới năm 2024 nhưng hai bên không tiếp tục gắn bó sau khi V-League 2023 kết thúc. Như vậy, đây là lần thứ hai Quế Ngọc Hải chia tay SL Nghệ An.

Sau hai mùa giải, Quế Ngọc Hải ra sân 38 lần, ghi được 2 bàn thắng. Anh là đội trưởng và thủ lĩnh tinh thần không thể thiếu với đội bóng xứ Nghệ. Nhiều thời điểm SL Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của Quế Ngọc Hải giúp đội bóng không rơi vào khủng hoảng.

Quế Ngọc Hải lần thứ 2 rời SL Nghệ An.

Đánh giá về học trò, HLV Phan Như Thuật cho biết: "Không phải bàn cãi về năng lực chuyên môn của Quế Ngọc Hải. Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng của SL Nghệ An. Quế Ngọc Hải nói lời chia tay sẽ để lại khoảng trống rất lớn nơi hàng phòng ngự của chúng tôi.

Tuy nhiên, ban huấn luyện SLNA cũng đã có kế hoạch chiêu mộ thêm một trung vệ ngoại binh, nhằm khỏa lấp sự thiếu hụt tại vị trí này. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ cũng đang dần trưởng thành".

Chia tay SL Nghệ An, Quế Ngọc Hải được cho là sẽ đầu quân cho Công An Hà Nội. Đội bóng ngành công an đang cần một trung vệ có năng lực và giàu kinh nghiệm. Thực tế cho thấy, vị trí trung vệ đang là yếu nhất với đội tân binh V-League ở mùa giải 2023.