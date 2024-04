Pocari Sweat Việt Nam đồng hành cùng Hứa Thuận Long vượt qua mọi giới hạn

Pocari Sweat Việt Nam đồng hành cùng Hứa Thuận Long chinh phục những giới hạn

Bén duyên với Pocari Sweat từ năm 2020, vận động viên Hứa Thuận Long tham gia giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam với thành tích chỉ về thứ tư, nhưng chặng đường đó để lại cho anh nhiều trải nghiệm khó quên.

"Tôi ấn tượng với công tác tổ chức chuyên nghiệp, mang đến những trạm tiếp nước theo tiêu chuẩn Nhật với Pocari Sweat. Đây là thức uống bù nước và bổ sung ion yêu thích của tôi trong quá trình tập luyện", Hứa Thuận Long chia sẻ.

Theo vận động viên này, Pocari Sweat Việt Nam không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn là cầu nối đưa anh đến với Tokyo Marathon 2024.

Tại Tokyo Marathon 2024, Hứa Thuận Long đã không chỉ đáp lại niềm tin từ người hâm mộ mà còn chinh phục được những giới hạn của bản thân. Vượt qua thử thách của thời tiết khắc nghiệt và một lộ trình đầy khó khăn, anh đã hoàn thành đường chạy 42km với thời gian 2 giờ 29 phút 55 giây.

Đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của anh khi đã phá vỡ kỷ lục cá nhân ngay lần đầu tham gia một giải chạy quy mô thế giới. Anh cũng là vận động viên Việt Nam chạy nhanh nhất trong giải chạy này.

Với sự hỗ trợ từ Pocari Sweat Việt Nam, sau giải chạy này, Hứa Thuận Long cho biết càng được tiếp thêm động lực to lớn và củng cố thêm niềm tin để chinh phục những cung đường lớn hơn trong tương lai.

Pocari Sweat Việt Nam: Hành Trình "Road to be better"

Theo đại diện nhãn hàng, "Road to be better" (Con đường để trở nên tốt hơn) không chỉ là khẩu hiệu mà còn là tinh thần mà Pocari Sweat Việt Nam muốn lan tỏa. Điều này cũng minh chứng cho niềm tin của nhãn hàng đến từ Nhật Bản về khả năng bứt phá giới hạn và làm mới chính mình đang tiềm ẩn bên trong mỗi người.

Sát cánh cùng Hứa Thuận Long tại Tokyo Marathon 2024, nhãn hàng cho biết tự hào khi được đồng hành cùng anh trong hành trình này. Và "cùng nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Không chỉ chạy bộ, tinh thần thể thao và ngọn lửa đam mê cần được duy trì và thổi bùng đúng lúc. Đại diện nhãn hàng cho hay với niềm tin mỗi đam mê đều xứng đáng được cổ vũ và tán dương, trong tương lai, thương hiệu sẽ tiếp tục đồng hành cùng những đam mê thể thao khác.

Với thức uống bù nước và bổ sung ion theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Pocari Sweat Việt Nam mong muốn trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ tiếp thêm sức mạnh, giúp mọi người vượt qua giới hạn bản thân và tiến xa hơn trên con đường chinh phục mục tiêu.

