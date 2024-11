Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 - giải chạy truyền cảm hứng sống khỏe mạnh và tích cực

Sự kiện đã kêu gọi mỗi người hãy phát triển bản thân thông qua những hoạt động thể thao lành mạnh.

Thông điệp "GO for the BETTER" của Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 được truyền tải một cách trọn vẹn thông qua từng bước chân và sự nỗ lực của các vận động viên trên đường chạy. Sự kiện không chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp mà còn là sân chơi cho những người lần đầu thử sức với bộ môn thể thao này, bao gồm cả đối tượng nhân viên văn phòng.

Qua giải chạy, Pocari Sweat hy vọng mỗi người tìm thấy niềm vui từ thể thao, cảm nhận những lợi ích từ bộ môn chạy bộ và từng bước cải thiện sức khỏe.

Các vận động viên cự ly 21km cùng nhau rời khỏi vạch xuất phát tại giải Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 (Ảnh: BTC).

Nhiều vận động viên trẻ tuổi chia sẻ về cảm xúc của mình sau khi hoàn thành giải chạy. Lan Hương, một bạn trẻ làm việc văn phòng lần đầu tham gia đã chia sẻ: "Ban đầu, tôi tham gia giải với ý định vui là chính. Nhưng khi hoàn thành thành công cự ly 5km, tôi nhận ra mình có thể làm nhiều hơn thế. Sau sự kiện này, tôi quyết tâm duy trì thói quen chạy bộ hằng ngày để trở nên mạnh khỏe và tự tin hơn".

Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 thu hút hơn 8.000 vận động viên trên khắp cả nước (Ảnh: BTC).

Cũng từ giải chạy, bạn Quốc Hưng, một vận động viên trẻ tuổi, bày tỏ: "Pocari Sweat Run là nơi tôi cảm thấy mình không chỉ đang chạy vì bản thân mà còn vì cộng đồng. Sự kiện đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe và ý nghĩa của việc chăm sóc bản thân mình để làm được nhiều điều hơn ở tương lai. Thông điệp GO for the BETTER thật sự đã tác động được tôi".

Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia lần đầu với mong muốn thử sức mình (Ảnh: BTC).

Với Pocari Sweat Run Việt Nam, nhãn hàng Pocari Sweat mong muốn giải chạy sẽ là dấu mốc khởi đầu cho một lối sống tích cực hơn và là nền tảng để mọi người duy trì thói quen vận động ngay cả khi sự kiện đã kết thúc. Nhãn hàng không chỉ tổ chức giải chạy này như một sự kiện thể thao thường niên, mà còn là cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng cộng đồng yêu chạy bộ tại Việt Nam.

Trạm tiếp nước tại Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 với Pocari Sweat luôn được ướp lạnh và phục vụ tận tâm đến vận động viên (Ảnh: BTC).

Sau Pocari Sweat Run Việt Nam 2024, Pocari Sweat cho hay sẽ tiếp tục gắn bó cùng các cộng đồng chạy bộ và thể thao trên khắp mọi miền đất nước, thông qua các chương trình hỗ trợ và hợp tác với sự kiện thể thao khác. Đó là cách Pocari Sweat khẳng định sứ mệnh của mình trong việc góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, tích cực và đầy nhiệt huyết.

Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng cộng đồng, khuyến khích mọi người tiếp tục rèn luyện sức khỏe, hướng tới lối sống lành mạnh và tự tin theo đuổi phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2024 - GO for the BETTER

Fanpage: https://www.facebook.com/pocarivietnam

Website: https://pocarisweatrun.com.vn/

Thời gian: 1-2-3/11/2024.

Địa điểm: The Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM.

Cự ly thi đấu: 3km - 5km - 10km - 21km