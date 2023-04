Phan Văn Đức phẫu thuật thành công, đón sinh nhật đặc biệt

"Ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời 11/04/2023! Cảm ơn ban lãnh đạo CLB bóng đá Công An Hà Nội đã quan tâm, theo dõi và động viên Đức. Cảm ơn gia đình, bạn bè luôn ủng hộ Đức. Chặng đường phía trước sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa", Phan Văn Đức viết trên trang cá nhân.

Trên trang fanpage, CLB Công An Hà Nội cũng gửi lời chúc sinh nhật tới tiền vệ người Nghệ An: "Một sinh nhật đặc biệt của Phan Văn Đức. Tin vui đến khi Đức thực hiện thành công ca phẫu thuật tại Singapore. Chúc cho Đức "cọt" sẽ có thể sớm bước vào quá trình hồi phục và trở lại với đội hình của CLB Công An Hà Nội".

Phan Văn Đức phẫu thuật thành công.

Ngoài ra, rất đông các cầu thủ, gia đình, người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Phan Văn Đức và mong anh sớm bình phục.

Phan Văn Đức gặp chấn thương ở trận Công An Hà Nội thắng Khánh Hòa tại vòng 1 Cúp Quốc gia 2023.

Đó là tình huống ở phút 35 của trận đấu, Phan Văn Đức ngã ra sân đầy đau đớn sau pha đỡ bóng đơn giản ở giữa sân. Tiền vệ của Công An Hà Nội không va chạm với bất cứ ai.

Sau khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra, Phan Văn Đức được xác định đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và bị dập sừng sau sụn chêm trong độ I. Với chấn thương này, sau ca phẫu thuật, Phan Văn Đức sẽ phải rời xa sân cỏ trong khoảng 9 tháng.