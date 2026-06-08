Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U19 Việt Nam thua kịch tính U19 Indonesia

"Rất tôn trọng đội U19 Việt Nam. Cả hai đội đều mắc những sai lầm, nhưng Indonesia may mắn hơn để giành chiến thắng vào phút cuối. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần thể thao nhé các cầu thủ", tài khoản Yudhistira đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội nhà đánh bại U19 Việt Nam với tỷ số sít sao 2-1.

Trước lượt trận cuối, dù cùng có 6 điểm như U19 Việt Nam nhưng đội chủ nhà Indonesia buộc phải giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé trực tiếp vào bán kết do kém "Rồng vàng" về hiệu số bàn thắng.

Các cầu thủ U19 Indonesia ăn mừng sau khi đánh bại U19 Việt Nam để giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: CNN Indonesia).

Mục tiêu của nhà đương kim vô địch đã được cụ thể hoá ở phút 22 khi Reno Salampessy có pha dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Xuân Tín. Bị dẫn bàn nhưng U19 Việt Nam phải chờ đến hiệp 2 mới có bàn gỡ hoà khi Quốc Khánh bật cao đánh đầu tung lưới U19 Indonesia từ tình huống phạt góc ở phút 73.

Tưởng như tấm vé vào bán kết đã cầm chắc trong tay của U19 Việt Nam thì đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi lại chịu quả phạt đền ở phút 90 khi Hoàng Nam phạm lỗi với cầu thủ của Indonesia trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Evandra Florasta đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U19 Indonesia và giành vé vào bán kết, trong khi U19 Việt Nam phải chờ kết quả ở hai bảng đấu còn lại để hy vọng vào suất đi tiếp giành cho đội nhì bảng tốt nhất.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã bày tỏ sự tiếc nuối cho U19 Việt Nam đồng thời ca ngợi U19 Indonesia đã có chiến thắng đầy bản lĩnh để trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.

"Indonesia và Việt Nam có một trận đấu rất đặc biệt và thắng thua là chuyện thường tình. Nhưng tôi hy vọng cả hai đội sẽ lọt vào bán kết, hy vọng giải Đông Nam Á sẽ mang đến thêm nguồn nhân lực chất lượng cho đội tuyển khu vực Asean", tài khoản Thyo Bagas Putra đến từ Indonesia tuyên bố.

U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Indonesia

"Thắng hay thua ở cấp độ trẻ không quá quan trọng, Điều quan trọng là thể hiện chất lượng trên sân như thế nào. Tôi không thấy đội tuyển Việt Nam chơi cống hiến mà để thời gian bóng chết quá nhiều. Đây là bài học cho họ tiến lên. Chúc mừng Indonesia", tài khoản Jomdeth Payaksak đến từ Thái Lan bình luận.

"Đây là trận đấu đáng xem nhất ở bảng A và Indonesia cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. U19 Việt Nam phải tự trách mình khi để mất vé vào bán kết ở phút cuối. Hậu vệ của họ rất thiếu khôn ngoan khi phạm lỗi không cần thiết để phải chịu quả phạt đền", tài khoản Fadhil Azmi đến từ Malaysia nhận định.

"Một trận đấu kịch tính, hồi hộp và hài hước của hai đội. Đội câu giờ ít hơn thắng đội câu giờ nhiều hơn", tài khoản Hendrik đến từ Singapore bày tỏ.

"Rất tiếc cho Việt Nam khi để thua vì quả phạt đền cuối trận. Trọng tài có vẻ như bênh chủ nhà Indonesia hơn trong các tình huống tranh chấp. Dù sao các cầu thủ Việt Nam cũng đã nỗ lực hết mình, các cầu thủ sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm sau thất bại này", tài khoản Doãn Hoàng đến từ Việt Nam chốt lại.