PGA Tour tăng mạnh tiền thưởng, vô địch FedEx Cup nhận đến 18 triệu USD

Dân trí Thông tin từ truyền thông Mỹ cho hay, hệ thống giải đấu golf danh giá nhất thế giới PGA Tour tiếp tục tăng mạnh tiền thưởng kể từ năm 2022.

Theo đó, tổng giá trị giải thưởng nguyên cả mùa giải trên PGA Tour tăng từ 367 triệu USD (hơn 8.300 tỷ đồng) lên đến con số 427 triệu USD (gần 9.700 tỷ đồng).

Đây được cho là động thái để PGA Tour giữ chân các golfer hàng đầu, trong bối cảnh chịu sự cạnh tranh của nhiều hệ thống giải đấu khác trên khắp thế giới.

Hồi tháng 10 năm nay, khi vô địch FedEx Cup play-off, Patrick Cantlay nhận 15 triệu USD. Nếu thắng giải này trong năm 2022, tiền thưởng sẽ lên đến 18 triệu USD.

Đặc biệt, hệ thống giải European Tour, với sự hậu thuẫn của các tỷ phú Ả rập cũng tăng tổng tiền thưởng lên mức 200 triệu USD/năm (hơn 4.500 tỷ đồng), từ năm 2022.

Mặc dù vậy, tổng tiền thưởng trên European Tour ngay cả sau khi đã được tăng lên, cũng chưa bằng 1/2 tổng quỹ thưởng của PGA Tour, từ năm 2022.

Cụ thể, hệ thống các giải đấu FedEx Cup play-off, tức là chuỗi sự kiện khép lại mùa giải, tìm ra nhà vô địch không chính thức trên PGA Tour, là một trong các chuỗi giải được tăng tiền thưởng mạnh nhất.

Tổng giá trị tiền thưởng của hai giải đấu đầu tiên (trong tổng số ba giải) thuộc chuỗi FedEx Cup play-off là FedEx St. Jude Invitational và BMW Championship sẽ có tổng giá trị giải thưởng là 15 triệu USD (hơn 340 tỷ đồng) cho từng sự kiện, so với mức 9,5 triệu USD (hơn 215 tỷ đồng) trong năm nay.

PGA Tour tăng tiền thưởng để giữ chân các tài năng, trước sự cạnh tranh của các hệ thống giải golf nhà nghề khác.

Riêng giải đấu cuối cùng xác định nhà vô địch FedEx Cup play-off thuộc chuỗi giải đấu nói trên sẽ tăng tiền thưởng từ 60 triệu USD (hơn 1.360 tỷ đồng) lên 75 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng).

Nhà vô địch FedEx Cup play-off từ năm 2022 sẽ nhận 18 triệu USD (hơn 408 tỷ đồng), so với 15 triệu USD (hơn 340 tỷ đồng) như trong năm vừa qua, một con số cực kỳ lớn cho người thắng giải.

Nhà vô địch của 4 giải đấu danh giá nhất làng golf thế giới hàng năm thuộc hệ thống major (tương tự như tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt), gồm U.S. Open, PGA Championship, The Masters và The Open Championship sẽ nhận 3,6 triệu USD (hơn 81,6 tỷ đồng) cho mỗi sự kiện, so với số tiền thưởng hiện có là 2,7 triệu USD (hơn 61 tỷ đồng).

Ngay đến ba sự kiện do các golfer tên tuổi điều hành gồm Genesis Invitational (do Tiger Woods tổ chức), Arnold Palmer Invitational và Memorial (do Jack Nicklaus tổ chức), cũng tăng tiền thưởng thêm 3 triệu USD (hơn 68 tỷ đồng) lên mức 12 triệu USD (hơn 272 tỷ đồng) quỹ thưởng ở mỗi giải.

Trọng Vũ