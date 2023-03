Nữ võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng ở giải Boxing thế giới

Chiều tối ngày 16/3, đội tuyển Boxing nữ Việt Nam ra quân tại giải vô địch Boxing nữ thế giới 2023 được tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ) với ba võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân (hạng 48-50kg), Võ Thị Kim Ánh (hạng 50-52kg) và Nguyễn Thị Phương Hoài (hạng trên 81kg).

Ở lượt thi đấu đầu tiên của đội tuyển, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hoài gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán đối thủ rất mạnh của Trung Quốc là Zheng Lu. Phương Hoài tỏ ra lép vế và có tới hai lần trọng tài phải "đếm số" khi nhận những đòn đánh cực mạnh của đối thủ ở hiệp 2 và hiệp 3

Dù không bị knock-out, nhưng chung cuộc Phương Hoài nhận thua với kết quả tính điểm 5-0 (30-26, 30-27, 30-25, 30-27, 30-27) và chính thức dừng bước tại giải vô địch Boxing thế giới 2023.

Kim Ánh để thua võ sĩ người Mông Cổ Munguntsetseg Enkhjargal (Ảnh: ASBC).

Ở lượt thi thứ hai, nữ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh so tài với đại diện người Mông Cổ Munguntsetseg Enkhjargal. Mặc dù thi đấu đầy nỗ lực, Kim Ánh cũng theo bước Phương Hoài khi để thua với kết quả sát nút khá đáng tiếc.

Kim Ánh đã có hai hiệp đấu đầu tiên thành công để dẫn trước đối thủ, nhưng thể lực suy yếu khiến cô dính đòn liên tiếp và để thua ngược chung cuộc 2-3.

Sau khi hai đồng đội lần lượt thất bại, đội tuyển Boxing Việt Nam chỉ còn trông chờ vào màn trình diễn của Nguyễn Thị Ngọc Trân ở hạng 48-50kg vào tối cùng ngày. Không phụ lòng mong đợi, Ngọc Trân đã đánh bại đối thủ người Bulgaria là Poptoleva Venelina để tiến vào vòng kế tiếp.

Trước đối thủ sừng sỏ, Ngọc Trân đã quyết định cầm chân đối thủ bằng cách di chuyển liên tục với tốc độ chóng mặt kết hợp với những đòn đấm chính xác để ghi điểm. Ở phía bên kia chiến tuyến, tay đấm người Bulgaria cũng không nằm im chịu trận mà đáp trả gay gắt.

Trận đấu bắt đầu bước vào thế giằng co và duy trì cho đến hiệp thi đấu cuối cùng (thứ 3) và phải nhờ đến trọng tài chấm điểm. Chung cuộc, Ngọc Trân giành chiến thắng với 3/5 trọng tài chấm thắng (27-30, 29-28, 27-30, 30-27, 29-28)

Ngọc Trân là nữ võ sĩ Việt Nam duy nhất giành chiến thắng trong ngày ra quân giải Vô địch Boxing thế giới 2023 (Ảnh: ASBC).

Ở trận đấu tiếp theo, Nguyễn Thị Ngọc Trân sẽ phải chạm trán võ sĩ tới từ New Zealand - Benny Tasmyn, người đã vượt qua đối thủ từ nước Pháp Moulai Romane ở trận đấu trước đó. Đây là tay đấm đã giành huy chương đồng ở Đại hội thể thao Khối thịnh vương chung (Commonwealth Games) năm 2018.

Trong ngày thi đấu thứ hai, ba đại diện của Việt Nam tiếp tục thi đấu là các võ sĩ Hà Thị Linh vs. Thanaya Somnuek (Thái Lan) (60-63kg); Lưu Diễm Quỳnh vs. Ruzmetova Sokhiba (Uzbekistan) (70-75kg) và Nguyễn Thị Hương vs Wang Lina (Trung Quốc) (75-81kg).