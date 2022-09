Thực tế Macy Chiasson thi đấu áp đảo trước Irene Aldana trong suốt 3 hiệp đấu, và chỉ còn cách chiến thắng đúng một phút nữa. Ở phút cuối của hiệp thi đấu thứ ba, Macy Chiasson dồn dập tấn công khiến Irene Aldana rơi vào thế bất lợi khi bị đè xuống sàn và cô phải cố hết sức cố vùng vẫy thoát ra.

Trong một khoảnh khắc lơi lỏng của Chiasson, Irene Aldana đã vung chân đá bừa vào người đối thủ. Một trong những cú đá bừa của Aldana lại trúng vào bụng của Chiasson và khiến tay đấm người Mỹ đau đớn ngã xuống sàn đấu.

Nữ võ sĩ để thua bất ngờ sau khi dính đòn hiểm của đối thủ

Trọng tài ngay lập tức cho dừng trận đấu, công nhận chiến thắng knock-out cho nữ võ sĩ người Mexico đồng thời yêu cầu đội ngũ y tế hỗ trợ cho Chiasson vẫn đang ôm bụng choáng váng.

Theo các chuyên gia võ thuật, sở dĩ Chiasson bất ngờ để thua là vì cô dính phải cú đá trúng vào vùng gan. Gan là một trong những cơ quan lớn nhất và nặng nhất trong cơ thể, hoạt động như một trong những trung tâm lưu thông máu, chỉ được bảo vệ hạn chế khỏi cơ bụng và lồng ngực.

Cơn đau khi bị đá vào gan là do dây thần kinh phế vị bị kích hoạt, có thể khiến cơ thể ngừng hoạt động do giảm huyết áp và nhịp tim, cũng như choáng váng. Chiasson không may khi bị Aldena đá trúng vào gan và thua một cách bất ngờ.

"Tôi chưa từng thấy điều đó trước đây! 'Một gót chân đá đúng vào. 'Tôi chưa bao giờ thấy ai đó để thua khi trúng một cú đá gót chân từ mặt đất đến gan!", một người hâm mộ sửng sốt bình luận về thất bại của Chiasson.