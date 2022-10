Nữ Thái Lan gặp thử thách khó khăn, nguy cơ lỡ hẹn với World Cup

FIFA đã bốc thăm vòng play-off giành vé dự World Cup nữ 2023. 10 đội bóng tham dự giai đoạn này bao gồm Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Cameroon, Senegal, Haiti, Panama, Paraguay, Chile, Papua New Guinea và Bồ Đào Nha. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại New Zealand.

Nữ Thái Lan sẽ đụng độ với Cameroon ở vòng bán kết play-off World Cup 2023 nữ (ảnh: ÂFC).

Theo kết quả bốc thăm, nữ Thái Lan sẽ đối đầu với Cameroon ở trận bán kết play-off nhánh A. Đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Bồ Đào Nha trong trận chung kết giành vé dự World Cup.

Việc phải chạm trán với Cameroon được xem là thử thách lớn với Thái Lan. Mặc dù đội bóng châu Phi xếp dưới "Voi chiến" trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 58 vs 41) nhưng điều đó không phản ánh được nhiều.

Đội bóng châu Phi có điểm mạnh ở tốc độ và sức mạnh. Về yếu tố này, họ hoàn toàn vượt trội so với đội nữ Thái Lan. Đó chưa kể, Cameroon có khá nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu như đội trưởng Gabrielle Onguéné, người đang khoác áo CSKA Moscow. Ngoài ra là hàng loạt cái tên khác như Aurelle Awona (Napoli), Ajara Nchout (Inter Milan) hay Jeannette Yango (FC Fleury 91).

Nhánh đấu của nữ Thái Lan ở vòng play-off World Cup 2023.

Ngay cả khi vượt qua Cameroon, nữ Thái Lan còn phải đụng độ với đối thủ rất mạnh là Bồ Đào Nha. Đội bóng này đang xếp thứ 23 thế giới và có thứ hạng cao nhất ở vòng play-off.

Ba đội bóng ở nhánh B là Senegal, Haiti (gặp nhau ở bán kết) và Chile (nghiễm nhiên có vé vào chung kết). Còn bốn đội bóng ở nhánh C là Đài Bắc Trung Hoa gặp Paraguay (bán kết 1), Papua New Guinea gặp Panama (bán kết 2). Cũng như nhánh A, đội chiến thắng trong trận chung kết nhánh B và C sẽ giành vé tới World Cup.

Cả ba đội dự World Cup thông qua con đường vé vớt sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Lễ bốc thăm giải đấu này sẽ diễn ra vào ngày 22/10.