Night Wolf V.League 1-2023 khai màn tại sự kiện Fanfest Nam Định

Trước thềm khai màn giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023 (Night Wolf V.League 1-2023), sự kiện ngày hội bóng đá Nam Định (Fanfest Nam Định) do FPT Play tổ chức sẽ diễn ra trong suốt ngày 3/2 tại sân vận động (SVĐ) Thiên Trường", tại đường Đặng Xuân Thiều, TP Nam Định.

Với mục đích đem đến những trải nghiệm xem bóng đá mới lạ, sự kiện này sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến hết 21 giờ cùng ngày, chào đón tất cả người hâm mộ bóng đá đến check in, tham quan và trải nghiệm. Tại đây, khách tham dự có thể tham gia các hoạt động và trò chơi như chân sút tài ba, thi tài đánh bóng bằng đầu, bốc thăm may mắn,… cùng thưởng thức thức ăn và giải khát miễn phí (với số lượng có hạn).

Sự kiện ngày hội bóng đá Nam Định sẽ được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường vào ngày 3/2 (Ảnh: FPT Play).

Bên cạnh đó, cổ động viên (CĐV) còn có thể thưởng thức các ca khúc sôi động qua phần trình diễn của á quân The Voice 2019 Lâm Bảo Ngọc, á quân X-Factor 2016 Tuấn Phương, ca sĩ Dương Thuận (The Voice 2017), DJ Kiều My, Vodka Band và vũ đoàn Nice Crew. Khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ của FPT Play, FPT Smarthome, FPT Camera, FPT Internet, nhà thuốc Long Châu và Hi FPT.

Dịp này, ban tổ chức cũng dành tặng 10.000 voucher trải nghiệm không mất phí các nội dung thể thao và giải trí đặc sắc trên hệ thống FPT Play trong thời hạn một tháng. Bên cạnh nhiều trận cầu Night Wolf V.League 1-2023 được trình chiếu, khán giả còn có thể khám phá hàng chục giải đấu lớn nhỏ thuộc nhiều bộ môn khác nhau gồm bóng đá, bóng rổ, võ thuật MMA và golf,…

Nhiều hoạt động diễn ra tại sự kiện ngày hội bóng đá Nam Định (Ảnh: FPT Play).

Trong thời gian diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng một giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023 giữa (câu lạc bộ) CLB Thép Xanh Nam Định và CLB TPHCM, người hâm mộ chưa có cơ hội sở hữu tấm vé tham dự trực tiếp bên trong SVĐ Thiên Trường vẫn có thể theo dõi trọn vẹn diễn biến ngay tại sự kiện Fanfest Nam Định, thông qua màn hình led lớn được dựng sẵn trên đường Đặng Xuân Thiều.

Theo số liệu của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, người hâm mộ Nam Định nằm trong danh sách 10 câu lạc bộ Đông Nam Á có số lượng CĐV đến sân đông nhất giải nội địa vào năm 2020 với 110.342 lượt khán giả đến sân, trung bình 15.763 người/trận.

Với những hoạt động phong phú, mới lạ, sự cuồng nhiệt của cổ động viên Nam Định và các tỉnh thành lân cận được trông chờ sẽ đốt nóng mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Sự thành công của ngày hội bóng đá Nam Định được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện tâm điểm mở đầu cho chuỗi sự kiện đồng hành cùng Night Wolf V.League 1-2023 mà FPT Play sẽ tổ chức trong thời gian sắp tới.

Trận đấu đầu tiên của Night Wolf V.League 1-2023 giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB TPHCM sẽ được trực tiếp trên FPT Play (Ảnh: FPT Play).

Là đơn vị sở hữu bản quyền trình chiếu, FPT Play sẽ tường thuật trực tiếp trọn vẹn duy nhất giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023 trên đa nền tảng. Khán giả có thể đón xem toàn bộ các trận cầu của Night Wolf V.League 1-2023 tại website fptplay.vn và ứng dụng FPT Play https://fptplay.vn/ung-dung/download.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline 1900 66 00.