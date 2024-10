Những khoảnh khắc ấn tượng tại giải chạy Longbien Garmin Run 2024

Sự kiện quy tụ hàng nghìn vận động viên tham gia ở hai cự ly chạy, Longbien Garmin Run đã mang lại sắc xanh ấn tượng cho giải chạy Longbien Marathon 2024, một giải chạy lớn hàng đầu Việt Nam.

Longbien Marathon 2024 diễn ra sôi động và thành công. Kết quả thuộc về vận động viên Phạm Tiến Sản với thành tích 2:36:59. Như vậy, anh đã phá kỷ lục xác lập tại Longbien Marathon 2023 là 2:37:10.

Danh hiệu nhà vô địch nữ Longbien Marathon 2024 ở cự ly 42,195km với thời gian: 3:7:59 thuộc về vận động viên Lê Minh Tuân. Nhà vô địch cự ly Half Marathon nam là Trần Tư Pháp với thời gian 1:17:55, nữ là Nguyễn Thị Trang với thành tích 1:44:45.

Cự ly 10km và 5km trong khuôn khổ giải Longbien Garmin Run lần lượt tìm thấy các nhà vô địch: nhất cự ly 10km nam Simon DoerFlinger (35:38); nhất cự ly 10km nữ Doãn Thị Oanh (39:44); nhất cự ly 5km nam Nguyễn Minh Huy (18:49); nhất cự ly nữ 5km Phạm Thị Huyền (21:36).

Top 3 vận động viên nam cự ly 5km.

Top 3 vận động viên nữ cự ly 5km.

Top 3 vận động viên nam cự ly 10km.

Top 3 vận động viên nữ cự ly 10km.

Sứ mệnh của Garmin là kiến tạo xu hướng sống năng động, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, đồng thời kết nối người dùng trên khắp thế giới. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy Garmin ra mắt chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên tại nhiều quốc gia châu Á - Garmin Run Asia Series mang thông điệp "From Zero To Hero".

Năm nay, để kỷ niệm 35 năm thành lập, Garmin đã mở rộng chuỗi sự kiện lên một tầm cao mới khi chính thức mở rộng quy mô tới chín thành phố lớn, bao gồm cả Việt Nam. Quy tụ hơn 60.000 vận động viên tham gia, cả trong nước và quốc tế, sự kiện khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc thúc đẩy lối sống năng động cho người dùng toàn châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Hàng nghìn vận động viên tham gia hai cự ly 5km và 10km.

Với lần tổ chức năm nay tại Việt Nam, Garmin Run Asia Series đã đồng hành cùng giải chạy hàng đầu Việt Nam - Longbien Marathon - được giới thiệu thông qua tên gọi "Longbien Garmin Run", Garmin đã trở thành nhà tài trợ thương hiệu cự ly 5km, 10km. Thông qua đó, thương hiệu mong muốn mang đến sân chơi lý tưởng để kết nối cộng đồng runner Việt cũng như giúp họ chinh phục mục tiêu cá nhân, khởi động hành trình sống khỏe của mình.

Sự hợp tác với Longbien Marathon - giải chạy lớn hàng đầu Việt Nam hiện nay - Longbien Garmin Run còn cộng hưởng cùng những thông điệp "vì runner", vì cộng đồng mang đậm tính nhân văn được duy trì qua 8 mùa giải. Không chỉ cùng nhau tạo nên trải nghiệm tốt nhất cho người tham dự, giải chạy năm nay còn tiếp tục phát huy sứ mệnh giải chạy hướng đến lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chia sẻ trong phần phát biểu tại lễ trao giải, ông Scoppen Lin - Phó tổng giám đốc Garmin Châu Á - bày tỏ sự phấn khích của mình khi chứng kiến các vận động viên đã làm hết sức mình: "Tại đây, giữa bầu không khí nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, đại diện cho Garmin, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến tất cả mọi người. Dù đó là cự ly 5km, 10km, hay 21km, 42km, thì hôm nay tất cả các bạn đều đã hoàn thành rất tốt và đánh dấu một cột mốc đáng nhớ.

Đối với những vận động viên đã giành chiến thắng, hôm nay, các bạn đã thực sự phá vỡ kỷ lục, và tôi hy vọng điều này sẽ là động lực, truyền cảm hứng giúp các bạn tiếp tục vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi tin rằng, mỗi vận động viên đã có những trải nghiệm trọn vẹn nhất trên suốt cung đường vừa qua".

Ông Scoppen Lin - Phó tổng giám đốc Garmin châu Á.

Sự thành công của Longbien Garmin Run 2024 là tín hiệu tích cực cho những cơ hội hợp tác tiếp theo giữa Longbien Marathon và Garmin Vietnam trong những năm sau.