Những chiến lược gia phù hợp dẫn dắt tuyển Việt Nam thay HLV Park Hang Seo

Với quá nhiều danh hiệu mang về cho đội tuyển Việt Nam sau 5 năm dẫn dắt, HLV Park Hang Seo khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi quyết định chia tay "Rồng vàng" sau AFF Cup 2022.

Hai lần vô địch SEA Games (năm 2019 và 2021), Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào bán kết Asiad 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng ở World Cup 2022, những thành tích này của HLV Park Hang Seo đã giúp đội tuyển Việt Nam chuyển sang một vị thế mới ở đấu trường Đông Nam Á cũng như châu lục.

Di sản do HLV Park Hang Seo để lại cho bóng đá Việt Nam vừa là áp lực lại vừa là lợi thế cho những người kế nhiệm sau này (Ảnh: Mạnh Quân).

Lúc này, bất kỳ HLV nào kế nhiệm ông Park Hang Seo cũng sẽ phải chịu áp lực về mặt thành tích và sẽ luôn bị đặt lên bàn cân để so sánh. Tuy nhiên, nhìn một cách tích cực, những người kế nhiệm sẽ được hưởng lợi rất lớn sau những gì HLV Park Hang Seo đã dày công xây dựng cho đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Nếu tiếp quản đội tuyển Việt Nam, người kế nhiệm sẽ được thừa hưởng một tập thể luôn đoàn kết, chơi tự tin trước bất kỳ đối thủ nào. Nói như BLV Quang Huy, giá trị lớn nhất của HLV Park Hang Seo để lại cho bóng đá Việt Nam là "niềm tin chiến thắng".

Đã qua rồi cái thời tuyển Việt Nam luôn cảm "thấy cóng, thấy rét" khi gặp những đối thủ có đẳng cấp cao hơn, như Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á, gần hơn là Trung Quốc ở châu Á chứ chưa nói gì đến việc gặp các ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran...

Vì vậy, vấn đề ở đây không phải nằm ở đội tuyển Việt Nam, mà quan trọng nhất là tìm được HLV phù hợp thay thế HLV Park Hang Seo trong thời gian tới.

1. Kiatisuk:

Huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisuk được xem là một trong những ứng viên sáng giá thay thế HLV Park Hang Seo. Trong vai trò HLV, Kiatisuk đã từng giúp đội tuyển Thái Lan giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018, điều mà HLV Park Hang Seo cũng đã làm được khi dẫn dắt tuyển Việt Nam chỉ 4 năm sau.

HLV Kiatisuk được xem là ứng cử viên sáng giá để thay thế HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Sau khi rời ghế HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan, HLV Kiatisuk đã nhận lời mời của bầu Đức để dẫn dắt đội bóng Phố Núi trong hai mùa giải vừa qua. Ở mùa giải trước, nếu không vì đại dịch Covid-19 khiến V-League phải hủy giải, rất có thể Kiatisuk đã giúp HA Gia Lai lên ngôi vô địch ngay mùa giải đầu tiên đảm nhận.

Ở mùa giải này, dù HA Gia Lai không có phong độ tốt, nhưng dấu ấn của Kiatisuk ở chiếc ghế HLV trưởng là không thể phủ nhận. Nếu thay HLV Park Hang Seo, Kiatisuk sẽ tiếp tục giúp tuyển Việt Nam phát huy những thế mạnh vốn có khi ông quá am hiểu bóng đá Việt Nam cũng như cầu thủ quốc nội.

Không ít cầu thủ của HA Gia Lai đang là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy, nên lợi thế của Kiatisuk khi tiếp quản tuyển Việt Nam là rất lớn.

Dù vậy điểm hạn chế của Kiatisuk nằm ở chỗ ông là HLV người Thái Lan. Mà kình địch lớn nhất của tuyển Việt Nam cũng chính là Thái Lan, nên việc bố trí Kiatisuk vào ghế HLV trưởng của "Rồng vàng" buộc VFF sẽ phải cân nhắc những mặt thiệt hơn.

2. Gong Oh Kyun

HLV người Hàn Quốc Gong Oh Kyun ít nhiều khẳng định năng lực khi không chỉ giúp tuyển U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng ở VCK U23 châu Á 2022 vừa qua, mà còn giới thiệu được nhiều cầu thủ tiềm năng do chính tay ông chọn lựa. Những gương mặt sáng giá được Gong Oh Kyun phát hiện chính là Khuất Duy Khang, Nguyễn Văn Trường...

HLV Gong Oh Kyun gây ấn tượng tốt khi dẫn dắt lứa U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Chiến thuật của ông Gong cũng được đánh giá bắt mắt hơn khi tấn công nhiều hơn, thay vì quá chú trọng phòng ngự để chờ cơ hội phản công như HLV Park Hang Seo.

Trở ngại duy nhất của ông Gong chỉ là chưa có bằng HLV chuyên nghiệp (bằng Pro) - một trong những tiêu chí mà VFF tuyển chọn cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, VFF cũng muốn ông Gong toàn tâm toàn ý cho lứa U23 Việt Nam lúc này, thay vì phải kiêm nhiệm như HLV Park Hang Seo từng phải làm như trước đây.

3. Shin Tae Yong:

Truyền thông Việt Nam cũng như Đông Nam Á đã nhắc tới nhiều khả năng VFF chọn HLV Shin Tae Yong để thay thế HLV Park Hang Seo. Lý do cả hai đều là HLV người Hàn Quốc và cũng gặt hái nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp.

HLV Shin Tae Yong hiện cũng đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia, nên nắm rõ các ưu và nhược điểm của các cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á. Chiến lược gia người Hàn Quốc này cũng sẽ hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Indonesia vào tháng 12 năm nay, vì vậy sẽ thuận lợi nếu VFF quyết định đàm phán.

HLV Shin Tae Yong am hiểu bóng đá ở khu vực Đông Nam Á sau hơn hai năm dẫn dắt đội tuyển Indonesia (Ảnh: Bola).

Lối chơi mà HLV Shin Tae Yong lựa chọn cũng khá phù hợp với đội tuyển Việt Nam khi yêu cầu các cầu thủ phải giàu thể lực, tốc độ, đảm bảo tốt khâu phòng ngự trước khi tổ chức tấn công.

Dù vậy nhược điểm lớn nhất của HLV Shin Tae Yong lại nằm ở mặt thành tích, khi chưa giành được những danh hiệu nào sáng giá khi đảm nhận vai trò "thuyền trưởng" ở đội bóng "xứ sở vạn đảo".

4. Philippe Troussier:

Xét về mặt thành tích, so với các HLV nói trên thì không ai giàu thành tích như HLV Philippe Troussier. Chiến lược gia người Pháp từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Morocco và hàng loạt các câu lạc bộ trên khắp thế giới. Ngoài việc 2 lần dự World Cup, ông cùng giúp tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và cùng đội U.20 Nhật Bản đoạt ngôi Á quân U.20 World Cup 1999.

HLV Troussier với những thành tích lừng danh khi 2 lần giúp các đội tuyển do ông dẫn dắt tham dự World Cup (Ảnh: Anh Hải).

Lợi thế của HLV Troussier là ông đã từng rất thành công khi dẫn dắt U19 Việt Nam. Việc chiến lược gia người Pháp chia tay bóng đá Việt Nam không nằm ở vấn đề chuyên môn mà chủ yếu do không thống nhất được mức lương với VFF.

Rất nhiều chuyên gia bóng đá cũng thể hiện sự ủng hộ nếu VFF chọn nhà cầm quân có biệt danh "phù thủy trắng" thay thế HLV Park Hang Seo. "Nếu HLV Philippe Troussier được lựa chọn thì tôi cũng rất ủng hộ.

Ông Philippe Troussier có thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam, từng làm công tác đào tạo trẻ, dẫn dắt U19 Việt Nam và có hoài bão đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup 2026", BLV Quang Huy nhận định.