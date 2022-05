Nhật ký SEA Games 31: Nguyên Thanh giành tấm HCV lịch sử của marathon

HCV(3): Hoàng Nguyên Thanh (điền kinh, marathon); Võ Xuân Vĩnh (điền kinh, đi bộ 20km nam); Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh, đi bộ 20km nữ)

U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào lúc 19h00 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu rất được người hâm mộ chờ đợi. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn và cũng rất quyết tâm vào chung kết SEA Games để bảo vệ tấm HCV.

Ngoài môn bóng đá nam, hai môn điền kinh và bơi lội sẽ "khóa sổ" trong ngày hôm nay. Môn điền kinh có 4 nội dung là marathon nam-nữ và đi bộ nam-nữ. Chủ nhà Việt Nam được dự đoán có khả năng bảo vệ thành công 2 tấm HCV nội dung đi bộ nam nữ khi có những VĐV xuất sắc.

Điền kinh sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng ở SEA Games 31 năm nay (Ảnh: Hải Long).

Như vậy, nếu giành thêm 2 HCV, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ kết thúc SEA Games với tổng số 21 HCV, qua đó tiếp tục bỏ xa Thái Lan để xếp nhất toàn đoàn.

Trong khi đó, ở môn bơi có các nội dung 800m tự do nam, 100m ếch nữ, 50m tự do nam, 100m bướm nữ, 200m bướm nam, 4x200m tự do nữ.

Nếu Huy Hoàng và các đồng đội có một ngày thi đấu đạt phong độ cao, hoàn toàn có thể giành thêm 1-2 HCV để củng cố vị trí đứng thứ nhì toàn đoàn, sau Singapore.

Bước vào những ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam vẫn có rất nhiều môn thể thao thế mạnh để có thể mang về "cơn mưa" HCV. Đáng chú ý, hôm nay taekwondo có 4 nội dung chung kết, karate có gần 10 nội dung chung kết đối kháng và biểu diễn.

Ngoài ra, các môn như judo, vovinam, cử tạ, xe đạp, boxing, thể thao điện tử, cờ tướng canoeing, bắn cung, bắn súng được dự đoán có thể mang về 10-20 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam.