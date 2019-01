Nhật ký chuyển nhượng ngày 16/1: Eden Hazard thấp thỏm chờ Real Madrid

Eden Hazard thấp thỏm chờ Real Madrid



Hazard vẫn đang ấp ủ ý định sang Real Madrid

Theo tiết lộ từ nhà báo Bỉ, Eden Hazard vẫn đang thấp thỏm chờ Real Madrid chính thức đưa ra lời đề nghị tới Chelsea. Đó là lý do mà tiền vệ người Bỉ liên tục trì hoàn gia hạn hợp đồng với CLB thành London. Hợp đồng hiện tại của Eden Hazard với Chelsea sẽ kết thúc vào năm 2020. Do đó, The Blues lo lắng sẽ bị Real Madrid ép giá trong thương vụ này.

Tottenham tìm phương án thay thế Harry Kane

Như đã biết, Harry Kane vì dính chấn thương nặng sau trận đấu với MU. Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu tới tháng 3. Do đó, Spurs đang gấp rút tìm kiếm phương án thay thế tiền đạo người Anh. Hiện tại, họ đang để ý tới tiền đạo Calum Wilson của Bournemouth. Dù vậy, Bournemouth hét giá rất cao trong thương vụ này.

Bayern Munich nhăm nhe "cướp" chuyên gia chuyển nhượng của Arsenal

Theo tờ Independent, Bayern Munich rất muốn đưa chuyên gia chuyển nhượng Sven Mislintat của Arsenal trở lại nước Đức. Trước đó, ông từng gây tiếng vang trong thời gian làm việc cho Dortmund khi phát hiện hàng loạt ngôi sao trẻ sáng giá. "Pháo thủ" đang phải làm tất cả để giữ chân chuyên gia này ở lại với CLB.

Chelsea dự định bán 3 cầu thủ

Theo báo giới Anh, sau khi để Fabregas và Batshuayi tới Monaco, Chelsea đang có ý định bán 3 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đó là Callum Hudson-Odoi, Alvaro Morata và Gary Cahill. Trong đó, họ đang chờ đợi Bayern Munich nâng giá vụ Callum Hudson-Odoi (mức giá gần nhất 35 triệu bảng). Bên cạnh đó, nếu như mua được Higuain, họ sẽ bán Morata để gỡ gạc vốn.

Barcelona chốt giá mua "hiện tượng" Bundesliga

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay, Barcelona sẵn sàng vung 35 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao trẻ Luka Jovic từ Frankfurt. Tiền đạo này đã ghi 12 bàn sau 15 trận ra sân ở Bundesliga và đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu. Luka Jovic được đánh giá cao ở tốc độ cùng khả năng chớp cơ hội tuyệt vời.

MU ra giá rẻ với Marcos Rojo

Theo báo giới Anh, MU đang muốn đẩy Marcos Rojo rời khỏi sân Old Trafford càng sớm càng tốt. Thậm chí, họ chỉ cần thu về 10 triệu bảng ở thương vụ này. Dù vậy, trong thời gian qua, không có CLB nào đặt vấn đề chiêu mộ trung vệ người Argentina.

MU chấp nhận bán rẻ Rojo

Daniel Sturridge sẽ sang Mỹ thi đấu?

Hợp đồng của Daniel Sturridge với Liverpool chỉ còn thời hạn nửa năm. Theo luật cầu thủ này được tự do đàm phán với CLB mới. Trong khi đó, anh vẫn lưỡng lự về khả năng tiếp tục gắn bó với The Kop vì không được ra sân nhiều. Hiện tại, CLB New York City (chung chủ sở hữu với Man City) đang liên hệ để mời cầu thủ này sang Mỹ thi đấu.

H.Long