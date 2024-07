Nhận định Pháp - Bỉ (23h ngày 1/7): Đánh thức sức mạnh

Pháp và Bỉ đều chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ sau những màn trình diễn tại vòng bảng Euro 2024. Đêm nay, hai đội sẽ phải đánh thức sức mạnh tiềm năng của mình để "tử chiến" và chinh phục tấm vé vào tứ kết Euro 2024.

Với chiếc mặt nạ bảo vệ mặt, Kylian Mbappe cuối cùng đã xóa tan nỗi thất vọng của bản thân khi tìm được bàn thắng đầu tiên tại Euro 2024. Tiền đạo mới của Real Madrid đã thực hiện thành công quả phạt đền ở trận đấu với Ba Lan thuộc lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng. Tuy nhiên, bàn thắng của Robert Lewandowski cũng trên chấm phạt đền khiến Pháp tuột mất chiến thắng trước Ba Lan.

Mbappe trên sân tập tuyển Pháp, anh vẫn phải đeo mặt nạ thi đấu (Ảnh: Getty).

Đoàn quân của Didier Deschamps kết thúc vòng bảng với 1 trận thắng, 2 trận hòa và họ chỉ đứng thứ 2 tại bảng D, sau tuyển Áo - đội bóng đã có hai chiến thắng sau khi thất bại ở trận mở màn trước Pháp - qua đó vươn lên đứng đầu bảng "tử thần".

Việc Pháp không thể đứng đầu bảng D có chút gây thất vọng với người hâm mộ Les Bleus, bởi rõ ràng người hâm mộ đội bóng này đang kỳ vọng đội tuyển của họ sẽ chạm tay vào chiếc cúp Euro sau hơn 20 năm không thể vô địch. Pháp từng vào chung kết Euro 2016 trên sân nhà nhưng thua Bồ Đào Nha. Ở giải đấu 3 năm trước, họ không thể tiến sâu, đó chắc chắn là nỗi thất vọng của đội bóng đã vô địch World Cup 20218 với dàn cầu thủ tài năng.

Tuy nhiên, trên thực tế Pháp đang chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng tại Euro 2024. Sự thật phũ phàng rằng Pháp chưa hề ghi bàn từ lối chơi tấn công. Ở lượt trận đầu tiên, thắng Áo 1-0, bàn thắng là pha phản lưới nhà của Maximilian Wober và bàn thứ hai từ họ có được là từ chấm phạt đền.

Các học trò của Deschamps đã thực hiện 47 đợt tấn công trong 3 trận vòng bảng, nhưng không thể ghi bàn. Nhìn xa hơn, khả năng tấn công của Pháp thực sự đáng lo ngại khi 5 trong 6 trận đấu gần nhất họ không thể giành chiến thắng sau 90 phút.

Điều an ủi cho tuyển Pháp là họ đang sở hữu hàng thủ chắc chắn, khi chỉ thủng lưới một bàn ở vòng bảng. Đó chính là cú sút phạt đền của Lewandowski. Tuy nhiên, việc phải thi đấu hiệp phụ hay luân lưu, luôn là canh bạc lớn. Ngay cả khi Pháp không thể thức tỉnh sức mạnh như kỳ vọng, cũng có thể họ vẫn vượt qua Bỉ bằng cách nào đó, nhưng để hướng tới chiếc cúp vô địch là điều không tưởng, bởi may mắn chẳng thể mãi song hành xuyên suốt giải đấu.

Màn trình diễn của Bỉ gây thất vọng không kém Pháp khi đoàn quân của Domenico Tedesco mở màn Euro 2024 bằng thất bại 0-1 trước Slovakia. Chiến thắng 2-0 trước Romania ở lượt trận thứ hai mang lại hy vọng cho Bỉ và họ đã hòa với Ukraine ở vòng đấu cuối cùng để kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 tại một bảng đấu kỳ lạ khi cả 4 đội đều có 4 điểm và thứ tự xếp hạng được phân định nhờ chỉ số phụ.

Lukaku hơn một lần bị từ chối bàn thắng ở vòng bảng Euro 2024 (Ảnh: Getty).

Xét về lối chơi tổng thể, Bỉ không quá tệ, tuy nhiên hiệu quả trong khâu ghi bàn đang là dấu hỏi lớn của đội bóng này, đặc biệt tiền đạo mũi nhọn Romelu Lukaku. Cựu tiền đạo của Man Utd được trao cả tá cơ hội ghi bàn, thậm chí cũng không dưới một lần sút tung lưới đối thủ tại vòng bảng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, anh vẫn chưa có bàn thắng tại Euro 2024.

Rõ ràng Bỉ quá thiếu may mắn ở vòng bảng, nhưng may mắn chắc chắn không tự đến mà họ cần phải nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa những cơ hội ghi bàn và tạo may mắn cho riêng mình. Với đội hình có nhiều ngôi sao lớn, Bỉ cũng đang giống như Pháp, là "một gã khổng lồ đang ngủ đông". Nếu đánh thức được sức mạnh tiềm tàng, họ sẽ là đối thủ không dễ bị đánh bại.

Bỉ trở thành đối thủ thường trực của Pháp trong thế kỷ qua, tại World Cup 2018, Pháp đã đánh bại "Quỷ đỏ" với tỷ số 1-0 tại bán kết và tiếp tục thắng 3-2 tại bán kết Nations League 2021. Tuy nhiên, đây có thể là thời điểm Bỉ "rửa hận" khi đối thủ của họ chưa thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng.

Lực lượng thi đấu

Pháp thi đấu 90 phút thi đấu gặp Ba Lan mà không phát sinh thêm chấn thương, chắc chắn rằng Mbappe sẽ có thể dẫn đầu đội tuyển Pháp vào đêm nay khi Deschamps có trong tay đội hình mạnh nhất.

Griezmann sẽ trở lại đội hình xuất phát của Pháp (Ảnh: Getty).

Antoine Griezmann không có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp ở trận đấu với Ba Lan, anh chỉ vào sân khi trận đấu trôi qua được 60 phút. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ngôi sao của Atletico Madrid bị loại, khả năng cao đêm nay Griezmann sẽ trở lại từ đầu.

Ai hy sinh vị trí cho Griezmann đang là chủ đề được đồn đoán nhiều. Adrien Rabiot được cho là đang làm quen với vị trí tấn công cánh trái trước trận gặp Bỉ, vậy nên có khả năng Bradley Barcola sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Ngoài ra, Deschamps cũng dự kiến sẽ loại Ousmane Dembele khỏi đội hình xuất phát do phong độ không tốt và áp dụng sơ đồ 4-3-1-2, trong đó Marcus Thuram sẽ được đưa trở lại vị trí tiền đạo cắm cùng Mbappe.

Trung vệ Ibrahima Konate đã bình phục chấn thương đầu gối, nhưng sẽ không có cơ hội để hậu vệ này thay thế William Saliba hoặc Dayot Upamecano.

Dodi Lukebakio sẽ trở lại sau án treo giò và cầu thủ của Sevilla có thể thay thế vị trí đá chính của Leandro Trossard, người đã chơi không hiệu quả trong trận gặp Ukraine.

Axel Witsel (cơ khép) và Thomas Meunier (đùi) vẫn tiếp tục ngồi ngoài. Mặc dù cả hai đều đang tiến triển tốt với quá trình hồi phục chấn thương, nhưng không ai trong số họ sẽ tham gia trận đấu với Dusseldorf.

Đoàn quân của Tedesco còn khốn khổ hơn nữa nếu Wout Faes nhận thẻ vàng thứ hai và sẽ phải treo giò trận đấu tới trong trường hợp Bỉ đi tiếp. Tuy nhiên, hiện giờ Tedesco không thể toan tính xa vời như vậy, chắc chắn ông vẫn để cầu thủ của Leicester ra sân từ đầu.

Đội hình ra sân dự kiến

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Thuram, Mbappe.

Bỉ: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Carrasco; Lukaku.