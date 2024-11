Nhận định Man Utd - Chelsea (23h30, ngày 3/11): Khát vọng bứt phá

Với sự dẫn dắt của Ruud van Nistelrooy, Man Utd đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu nảy lửa với Chelsea tại Old Trafford vào đêm nay (23h00, 3/11). Trận đấu hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai đội bóng hàng đầu của Premier League.

Hai đội bóng đã có hoàn cảnh trái ngược vào giữa tuần, trong khi Man Utd vừa có chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Leicester City tại Cúp Liên đoàn, Chelsea lại phải chịu thất bại trước Newcastle United.

Van Nistelrooy đã tạo nên một diện mạo mới cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Ban lãnh đạo Old Trafford đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong hợp đồng huấn luyện viên Ruben Amorim, tuy nhiên chiến lược gia trẻ người Bồ Đào Nha sẽ chỉ tới Old Trafford vào ngày 11/11, điều đó đồng nghĩa Van Nistelrooy vẫn đang chịu trách nhiệm quản lý Man Utd và chắc chắn dưới sự chỉ đạo của cựu tiền đạo người Hà Lan, "Quỷ đỏ" sẽ tìm kiếm chiến thắng trước Chelsea để tiếp tục duy trì sự hồi sinh sau khi Erik ten Hag bị sa thải.

Man Utd đã thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội trong trận cầu 7 bàn thắng tại Old Trafford gặp Leicester City, trong đó có cú đúp của Bruno Fernandes và Casemiro cùng pha lập công của Alejandro Garnacho đã mang về 5 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford. Đây là minh chứng cho sự hiệu quả của sự thay đổi huấn luyện viên gần đây.

Van Nistelrooy chắc chắn hài lòng với màn trình diễn tấn công của đội bóng. Tuy nhiên, sẽ còn quá sớm để khẳng định Man Utd sẽ lột xác chỉ sau một trận đấu. Đêm nay, một bài toán khó khăn hơn đang chờ Van Nistelrooy khi họ phải đối diện với hiện thực rằng sau thất bại 1-2 trước West Ham United vào cuối tuần trước, Man Utd đã tụt xuống đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.

Với chỉ 8 bàn thắng sau 9 trận, Man Utd thể hiện sự nghèo nàn trong tấn công đến mức thất vọng, góp phần quan trọng khiến Ten Hag phải rời đi. Van Nistelrooy đang tìm cách cải thiện thành tích ghi bàn cho Man Utd và chiến thắng trước Leicester mang lại hy vọng cho một sự thay đổi tích cực trong phong độ tấn công của đội bóng.

Chelsea thua Newcastle tại Cúp Liên đoàn (Ảnh: Getty).

Về phía Chelsea, dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca, đội bóng này đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm, đặc biệt là nhờ vào phong độ xuất sắc của Cole Palmer. Ngôi sao người Anh đã tỏa sáng góp công vào chiến thắng 2-1 trước Newcastle vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, khi hai đội gặp nhau lại ở Cúp Liên đoàn, Maresca đã tung ra 11 sự thay đổi đội hình trong trận đấu khiến The Blues phải nhận thất bại. Bàn thắng của Alexander Isak và một bàn phản lưới nhà hài hước của Axel Disasi đã giúp Newcastle có màn trả thù thành công.

Dù bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, nhưng người hâm mộ Chelsea cũng không quá thất vọng. Giải đấu cúp này chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu đối với các đội bóng lớn, The Blues cũng đặt mục tiêu cao hơn. Chelsea đang tập trung vào mục tiêu Champions League, họ đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm dẫn đầu Arsenal và Aston Villa một điểm.

Chelsea bước vào trận đấu tại Old Trafford ở vị trí thứ 6 với 17 điểm sau 9 trận, tuy nhiên do Man City và Arsenal đã thất bại ở loạt trận sớm của vòng 10, trong khi Aston Villa có chuyến đi làm khách đầy khó khăn trên sân Tottenham, vì thế nếu giành chiến thắng ở Old Trafford, thầy trò Maresca sẽ có thể chen chân vào top 4 và cánh cửa đua vô địch sẽ mở ra với họ khi khoảng cách tới đội đầu bảng chỉ có 5 điểm.

Trận đấu sắp tới giữa Chelsea và Man Utd hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi cả hai đội đều có những trận đấu kịch tính trong quá khứ. "Quỷ đỏ" từng giành chiến thắng 4-1 tại Old Trafford mùa giải 2022-23, trong khi Chelsea đã thắng 4-3 tại Stamford Bridge mùa trước.

Thông tin đội hình

Tình hình chấn thương của Man Utd vẫn khá phức tạp khi Antony (mắt cá chân), Tyrell Malacia (đầu gối), Harry Maguire (bắp chân), Mason Mount (đau), Luke Shaw (bắp chân), Leny Yoro (bàn chân) và Kobbie Mainoo (đùi) vẫn tiếp tục ngồi ngoài.

Eriksen khả năng cao sẽ vắng mặt ở trận đấu với Chelsea (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Van Nistelrooy phải chịu một đòn giáng vào phút chót trước trận thắng Leicester, khi Christian Eriksen rút khỏi đội hình thi đấu vì lý do lo ngại không rõ ràng. Đang có những nghi ngờ về việc tiền vệ người Đan Mạch chấn thương, nếu Eriksen không thể ra sân sẽ khiến lực lượng thi đấu của Man Utd mỏng thêm.

Huấn luyện viên trưởng tạm quyền Van Nistelrooy không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với công thức chiến thắng của Cúp Liên đoàn, nhưng đôi chân khỏe mạnh của Noussair Mazraoui và Rasmus Hojlund có thể được sử dụng thay cho Victor Lindelof và Joshua Zirkzee trong đội hình xuất phát, trong khi Andre Onana thay thế Altay Bayindir trong khung thành.

Trong khi Man Utd đang chăm sóc 8 bệnh nhân, đội ngũ y tế của Chelsea hiện khá thảnh thơi khi chỉ phải chăm sóc cho một cầu thủ, cầu thủ trẻ Omari Kellyman vẫn vắng mặt vì chấn thương gân kheo và chưa có thời gian cụ thể cho ngày trở lại của cầu thủ này.

Maresca đã bỏ qua Jadon Sancho trong vài tuần qua, cầu thủ được mượn từ Man Utd sẽ không thể ra sân vào đêm nay vì không được phép đối mặt với câu lạc bộ chủ quản, vì vậy Pedro Neto sẽ một lần nữa giữ vững vị trí bên cánh trái.

Sự trở lại của Neto sẽ là một trong 11 sự thay đổi mà Maresca thực hiện sau trận đấu kinh hoàng giữa tuần, khi màn trình diễn của Enzo Fernandez bị người hâm mộ và các chuyên gia chỉ trích dữ dội, vì vậy Romeo Lavia nên hợp tác với Moises Caicedo ở trung tâm hàng tiền vệ khi đội bóng làm khách tại Old Trafford.

Đội hình thi đấu

Man Utd: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund.

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.