Nguyễn Thị Vạn tỏa sáng giúp đội nhà chiến thắng

Ít người nghĩ rằng Than KSVN lại gặp nhiều khó khăn đến như vậy trong cuộc đọ sức với TPHCM II ở vòng 6. Hiểu rõ sức mạnh của đối thủ, đại diện phía Nam chủ động lùi sâu đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Một bức tường phòng ngự màu vàng được tạo ra trước khung thành của thủ môn Ngọc Phượng.

Quả nhiên, Than KSVN dù dồn ép đối phương hoàn toàn nhưng không có quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Kể cả khi ở rất gần bàn thắng, các chân sút của đội bóng vùng mỏ lại làm chưa đủ tốt. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi và Than KSVN có lí do để nuối tiếc với kết quả này.

Bước sang hiệp 2, HLV Đoàn Minh Hải yêu cầu các học trò dồn đội hình lên cao. Đội bóng này hiểu rằng họ bắt buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua giành huy chương ở giải năm nay. Cuối cùng, những nỗ lực ấy cũng được đền đáp ở phút 62. Từ đường chuyền chuẩn xác của đồng đội, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn tung cú sút chuẩn xác nhưng không thể đánh bại thủ thành đối phương.

Rất may cũng chính tiền vệ này là người tung ra cú đá bồi tiếp theo ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Trong thời gian còn lại của hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng cả Than KSVN lẫn TPHCM II đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Đội bóng vùng mỏ có được trận thắng vất vả nhưng là đủ để họ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2022.