Ngôi sao Tottenham bị phạt nặng vì lỡ miệng nhận xét Son Heung Min

Rodrigo Bentancur trả giá đắt vì một câu nói

Trong khi xuất hiện trên chương trình "Por La Camiseta" của Uruguay, Bentancur đã được người dẫn chương trình Rafa Cotelo hỏi về chiếc áo đấu của Tottenham. "Sonny à? Cũng có thể là anh em họ của Sonny... họ đều trông giống nhau", Bentancur nói. Sau đó, cầu thủ 27 tuổi nhanh chóng nhận ra lời nói không thích hợp và công khai xin lỗi trên mạng xã hội.

FA đã buộc tội Bentancur vào tháng 9, cáo buộc anh hành động "không phù hợp, sử dụng những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và làm mất uy tín của trận đấu". FA nhấn mạnh rằng hành vi này vi phạm nghiêm trọng Quy tắc E3.2, liên quan đến quốc tịch, chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc.

Bentancur bị FA treo giò 7 trận (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 9, tờ The Athletic đã hỏi Son Heung Min về phản ứng của anh trước cáo buộc này và mối quan hệ với Bentancur. Đội trưởng của Tottenham cho biết: "Quy trình này do FA tiến hành và đó là lý do tại sao tôi không thể nói nhiều về điều đó, nhưng tôi yêu mến Bentancur. Tôi nhắc lại: Tôi yêu mến Bentancur, tôi luôn yêu quý anh ấy. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, chúng tôi bắt đầu nhiều trận đấu cùng nhau. Bentancur đã xin lỗi ngay sau đó trong kỳ nghỉ".

Son Heung Min chia sẻ thêm: "Tôi đang ở nhà và thậm chí tôi còn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bentancur gửi cho tôi một tin nhắn dài mà bạn có thể cảm thấy xuất phát từ trái tim anh ấy. Sau đó, khi anh ấy trở lại sân tập để chuẩn bị cho mùa giải mới, anh ấy cảm thấy thực sự hối hận và gần như đã khóc khi xin lỗi công khai và cũng như cá nhân. Tôi cảm thấy anh ấy thực sự hối hận".

Bentancur phủ nhận cáo buộc của FA, nhưng một ủy ban quản lý độc lập đã kết luận anh có tội và quyết định hình phạt sau phiên điều trần.

Với án phạt này, Bentancur sẽ bỏ lỡ các trận đấu sắp tới của Tottenham tại Premier League gặp Man City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton và Liverpool, cùng trận tứ kết Carabao Cup với Man Utd vào tháng 12. Tuy nhiên, anh vẫn có thể thi đấu cho Tottenham tại Europa League.

Son Heung Min và Bentancur có mối quan hệ tốt (Ảnh: Getty).

"Tôi đã nói chuyện với Lolo. Anh ấy đã phạm sai lầm, anh ấy biết điều này và đã xin lỗi. Lolo không bao giờ có ý định cố ý nói điều gì đó xúc phạm. Chúng tôi là anh em và không có gì thay đổi cả", Son Heung Min viết trên Instagram vào thứ 5 tuần trước, anh gọi Bentancur bằng biệt danh của cầu thủ người Uruguay.

Son Heung Min nói thêm: "Chúng tôi đã vượt qua chuyện này, đoàn kết và trở lại cùng nhau ngay trong giai đoạn tiền mùa giải để chiến đấu vì câu lạc bộ của chúng tôi như một khối thống nhất".

Bình luận của Son Heung Min cũng được đăng trên tài khoản Instagram của Tottenham, cùng với một tuyên bố từ câu lạc bộ cho biết họ sẽ cung cấp "nền giáo dục sâu hơn cho tất cả các cầu thủ phù hợp với các mục tiêu về sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập của câu lạc bộ".

Bentancur sẽ cùng Tottenham Hotspur dự kiến bay đến Hàn Quốc vào mùa hè năm tới để tham gia Coupang Play Series tại Seoul.

Vì sao lời nói của Bentancur bị coi là vi phạm?

Theo thông tin từ tờ Korea JoongAng Daily của Hàn Quốc, quan niệm cho rằng tất cả người châu Á hoặc người Hàn Quốc đều giống nhau là một định kiến phân biệt chủng tộc phổ biến nhắm vào những người nổi tiếng Hàn Quốc và đặc biệt là các ngôi sao K-pop trong quá khứ.

Son Heung Min thường xuyên là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc từ người hâm mộ đối phương khi chơi ở Premier League. Trong trận đấu giữa Tottenham và West Ham vào tháng 2 năm ngoái, nhiều dòng tweet từ những người tự xưng là hâm mộ West Ham gọi đội trưởng của Tottenham là "kẻ ăn thịt chó" đã được đăng tải ngay sau khi Son Heung Min ghi bàn thắng ở phút thứ 72.

Son Heung Min không ít lần đã bị phân biệt chủng tộc khi thi đấu tại Anh (Ảnh: Getty).

Tottenham và FA đã kêu gọi các công ty truyền thông xã hội và chính quyền hành động chống lại việc "lạm dụng phân biệt chủng tộc trực tuyến hoàn toàn đáng chê trách", mặc dù không rõ liệu có cá nhân nào phải chịu hình phạt hay không.

Một đoạn phim ghi lại trận đấu giữa Tottenham và Crystal Palace vào tháng 5 năm ngoái cho thấy một người hâm mộ ở phía sân khách đã có cử chỉ phân biệt chủng tộc nhắm vào Son Heung Min, người dường như đã nhìn thấy hành vi ấy khi đang đi về phía đường biên. Sau đó Crystal Palace đã ra lệnh cấm người hâm mộ đó, một người đàn ông 44 tuổi, trong ba năm vào tháng 11 năm ngoái.

Các cầu thủ bóng đá Hàn Quốc khác ở châu Âu cũng phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc ở nước ngoài, bao gồm Hwang Hee Chan của Wolverhampton Wanderers. Wolves đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên UEFA sau khi cầu thủ của họ trở thành mục tiêu của hành vi phân biệt chủng tộc trong trận giao hữu với đội bóng Farense của Bồ Đào Nha, người hâm mộ đã có những cử chỉ phân biệt chủng tộc đối với tiền đạo này khi anh chuẩn bị thực hiện quả phạt đền.

Sự cố đó xảy ra gần một năm sau khi Hwang Hee Chan gặp sự cố trong trận ra mắt Wolves gặp Man Utd năm 2021, người hâm mộ Man Utd hát một bài hát xúc phạm ám chỉ đến người Hàn Quốc ăn thịt chó. Một chuyên gia truyền hình người Serbia vào tháng 11 năm ngoái dường như đã gọi tiền vệ Hwang In Beom của Red Star Belgrade là nhà lãnh đạo Triều Tiên "Kim Jong Un" trong một chương trình phát sóng trực tiếp một trận đấu Champions League, tuy nhiên người hâm mộ bóng đá Serbia mô tả đây là một lỗi nhỏ thay vì một nhận xét xúc phạm.