Ngôi sao nữ Việt Nam được vinh danh đặc biệt sau trận thua New Zealand

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển nữ New Zealand trong trận đấu giao hữu vào trưa nay (theo giờ Việt Nam). Dù vậy, trong thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam, thủ môn Kim Thanh vẫn nhận được vinh dự đặc biệt.

Thủ môn Kim Thanh nhận giải xuất sắc nhất trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand (Ảnh: Getty).

Tờ Sofa Score đã chấm thủ môn Kim Thanh xuất sắc nhất trận đấu với 8,6 điểm. Bất chấp việc để thủng lưới hai bàn nhưng thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc. Theo đó, người gác đền này đã có 10 pha cứu thua (trong đó có 6 pha cản phá dứt điểm trong vòng cấm).

Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh mới giúp đội tuyển nữ Việt Nam tránh khỏi việc thua quá đậm. Bên cạnh đó, thủ thành sinh năm 1993 còn có 60 lần chạm bóng, tung ra 37 đường chuyền (chính xác 86%).

Hầu hết các cầu thủ còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam đều nhận điểm số trung bình. Chỉ có Dương Thị Vân được chấm 7,1 điểm (cao thứ hai đội tuyển nữ Việt Nam). Cô đã thắng 10/13 lần tranh chấp với đối phương. Bên cạnh đó, tiền vệ sinh năm 1994 còn có 6 lần tắc bóng thành công.

Điểm số của các cầu thủ nữ Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ New Zealand (Ảnh: Sofa Score).

Bên phía New Zealand, Jacqui Hand được chấm 8,1 điểm. Cô đã đóng góp 1 bàn thắng cho đội chủ nhà. Bên cạnh đó, cầu thủ này còn có 6 lần rê bóng thành công.

Điểm số trung bình của toàn đội New Zealand là 7,06. Con số này cao hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam là 6,61. Rõ ràng, qua trận thua trước New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt trong khâu phòng ngự và kiểm soát bóng.

Vào ngày 14/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Tây Ban Nha. Đây là đối thủ rất mạnh khi đang xếp hạng 6 thế giới. Đó là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước World Cup 2023.