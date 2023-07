Ngôi sao nữ 6 lần giành Quả bóng vàng tuyên bố giải nghệ sau World Cup 2023

Tiền đạo người Brazil, Marta Vieira da Silva (thường gọi là Marta) cho biết cô cảm thấy thú vị khi chuẩn bị cho World Cup 2023 diễn ra tại New Zealand và Australia vào tháng 7 này.

Đây cũng sẽ là giải đấu cuối cùng của chân sút có tới 6 lần giành Quả bóng vàng trong sự nghiệp, trong đó có 5 lần Marta chiến thắng liên tiếp từ năm 2006 đến 2010, khi giải thưởng có tên FIFA World Player of the Year. Lần còn lại là vào năm 2018 khi giải mang tên The Best FIFA Women's Player.

Marta từng giành tới 6 Quả bóng vàng trong sự nghiệp nhưng chưa một lần lên ngôi vô địch World Cup cùng tuyển nữ Brazil (Ảnh: Getty).

Marta chính thức ra mắt World Cup vào năm 2003 và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Brazil với 117 bàn thắng. Cô đã ba lần giúp đội tuyển nữ Brazil vô địch Copa America nhưng vẫn chưa một lần lên ngôi vương ở World Cup.

Thành tích tốt nhất của đội tuyển nữ Brazil mà Marta góp mặt là giành danh hiệu Á quân sau khi thua đội tuyển nữ Đức năm 2007. Đó là kỳ World Cup mà Marta ghi đến 7 bàn thắng, qua đó đoạt danh hiệu Quả bóng vàng và Vua phá lưới của giải. Nhưng cô cùng các đồng đội bất lực trong trận chung kết khi thua tuyển Đức 0-2.

"Vâng, World Cup 2023 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi," Marta chia sẻ với truyền thông địa phương ở Brazil vào hôm qua (4/7).

"Chúng ta đều hiểu rằng rồi ai cũng phải ưu tiên những thứ khác. Tôi phải biết ơn vì đã sống ngần ấy năm trong đội tuyển quốc gia. Có cơ hội tham dự kỳ World Cup lần này, kỳ thứ 6, đối với tôi là một điều gì đó rất phi thường".

HLV Pia Sundhage cho biết Marta có thể bắt đầu vòng bảng World Cup 2023 trên băng ghế dự bị khi cô chỉ vừa mới bình phục chấn thương đầu gối.

Marta đã phẫu thuật để sửa dây chằng chéo trước bị đứt vào năm ngoái và trở lại đội tuyển quốc gia vào tháng 2 năm nay sau 11 tháng vắng bóng.

Tiền đạo 37 tuổi đã không ra sân trong các trận giao hữu với Anh và Đức vào tháng 4 nhưng cô vào sân thay người ở phút 74 trong chiến thắng 4-0 trước Chile vào cuối tuần qua.

Đội tuyển nữ Brazil sẽ bắt đầu vòng bảng World Cup 2023 với Panama vào ngày 24/7, sau đó lần lượt đối đầu với đội tuyển Pháp và Jamaica.