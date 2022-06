Ngôi sao La Liga của Hàn Quốc đáng sợ ra sao với U23 Việt Nam?

Lee Kang In đã vượt xa tầm vóc của cầu thủ trẻ (dù năm nay 21 tuổi). Thần đồng của bóng đá Hàn Quốc chuyển sang Tây Ban Nha tập luyện và thi đấu cho Valencia từ năm 2017 (khi mới 16 tuổi).

Lee Kang In (số 13) là cầu thủ đáng sợ nhất U23 Hàn Quốc (ảnh: AFC).

Trong những năm qua, tiền vệ này được tôi rèn với bóng đá đỉnh cao ở giải La Liga. Cần nhấn mạnh rằng, Lee Kang In là gương mặt đá chính ở giải đấu cao nhất xứ sở Bò tót, chứ không phải là cầu thủ trẻ, chỉ ra sân ở giải đấu cúp.

Trong 3 năm thi đấu ở Valencia, ngôi sao người Hàn Quốc đã ra sân 62 trận đấu và ghi được 3 bàn thắng. Mùa Hè năm ngoái, Lee Kang In chuyển sang thi đấu cho CLB Mallorca và ngay lập tức trở thành gương mặt chủ chốt ở đội bóng này khi có 34 trận ra sân. Tính tổng cộng, Lee Kang In đã ra sân 122 trận ở Tây Ban Nha dù mới 21 tuổi (tính cả đội Valencia B).

Từ năm 2019, Lee Kang In đã là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Không chỉ có vậy, anh còn nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải U20 World Cup 2019. Thế nhưng, Liên đoàn bóng đá nước này vẫn quyết định triệu tập anh vào đội U23 (sân chơi mà Lee Kang In vượt tầm từ lâu), với mục tiêu bảo vệ chức vô địch giải đấu.

Đẳng cấp của Lee Kang In đã được thể hiện rõ nét trong trận đấu với U23 Malaysia, dù anh không ghi bàn. Cầu thủ này có pha xử lý ở cấp độ rất cao và có khá nhiều đường chuyền sáng nước cho các đồng đội.

Lee Kang In trong màu áo của CLB Mallorca ở giải La Liga (Ảnh: Getty).

Cần nhấn mạnh rằng trong trận đấu đó, các cầu thủ U23 Malaysia đã tập trung vây ráp Lee Kang In khá kỹ do ý thức được sự nguy hiểm. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, ngôi sao sinh năm 2001 vẫn dễ dàng thoát ra và khiến cho đối phương gặp nhiều khó khăn.

Điểm mạnh khác của Lee Kang In là tận dụng những tình huống bóng chết nhờ khả năng sút phạt tốt. Trong trận đấu với U23 Malaysia, chính tiền vệ này đã thực hiện cú phạt góc để Lee Sang Min mở tỷ số trận đấu.

Trước thềm trận đấu với U23 Việt Nam, Lee Kang In tỏ ra vô cùng tự tin. Anh nói: "Tôi hiểu rằng không dễ đánh bại bất kỳ đối thủ nào ở giải U23 châu Á. Trận đấu tiếp theo với U23 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi cần thi đấu chặt chẽ hơn, làm việc cùng nhau với hy vọng có kết quả tốt.

Mặc dù vậy, U23 Hàn Quốc tới giải đấu này với tham vọng vô địch. Chúng tôi sẽ cải thiện trong từng trận đấu. Chắc chắn, đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn trong trận đấu với U23 Việt Nam".

Lee Kang In nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải U20 thế giới năm 2019 (ảnh: FIFA).

Việc đối đầu với cầu thủ đẳng cấp cao như Lee Kang In là cơ hội tốt với những cầu thủ trẻ Việt Nam. Chả thế mà trước thềm trận đấu hôm nay, Nguyễn Văn Trường thừa nhận rất háo hức đối đầu với ngôi sao số 1 của U23 Hàn Quốc.

Cầu thủ trẻ nhất đội U23 Việt Nam chia sẻ: "Đối với U23 Hàn Quốc, tôi chỉ biết Lee Kang In. Anh ấy thi đấu nhiều năm ở La Liga cho Valencia và Mallorca. Kỹ thuật cá nhân và khả năng quan sát của Lee Kang In rất tốt. Do đó, tôi phải cẩn trọng khi đối đầu với cầu thủ này.

Tất nhiên, U23 Hàn Quốc còn khá nhiều ngôi sao nguy hiểm khác, cũng thi đấu ở châu Âu. Dù vậy, việc bắt chết Lee Kang In có ý nghĩa quan trọng với thành bại của U23 Việt Nam. Chỉ cần khóa được nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc, cơ hội tạo nên bất ngờ của đoàn quân HLV Gong Oh Kyun sẽ tăng lên.