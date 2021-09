Ngôi sao "Game of Thrones" biểu diễn kỹ năng hạ gục McGregor

Dân trí Trên tờ The Sun của Anh, ngôi sao phim Games of Thrones, Hafthor Bjornsson giới thiệu một clip mà trong đó, anh dễ dàng hạ gục nhà vô địch UFC Conor McGregor trong tích tắc, nếu đánh hết sức.

Hafthor Bjornsson biểu diễn chiêu thức có thể hạ gục Conor McGregor

Thời điểm của trận đấu biểu diễn của hai ngôi sao này không được tiết lộ, nhưng clip trận đấu thử, chỉ dùng chiêu thức, không thi triển "nội công" giữa Hafthor Bjornsson và Conor McGregor vừa được Hafthor Bjornsson công bố trên tờ The Sun của Anh hôm 15/9.

Trong clip này, diễn viên từng đóng vai The Mountain (Ngọn Núi) Gregor Clegane, trong loạt phim truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại Game of Thrones (có tựa tiếng Việt là "Trò chơi Vương quyền") trao đổi võ thuật với nhà cựu vô địch UFC (võ đài tự do).

Nếu "Ngọn Núi" Hafthor Bjornsson tóm được Conor McGregor, ngôi sao phim Game of Thrones có thể dễ dàng bẻ gãy cổ nhà cựu vô địch UFC.

Trong clip, võ sĩ Conor McGregor tỏ ra nhanh nhẹn hơn, có thể tung nhiều đòn trúng Hafthor Bjornsson, nhưng sự chênh lệch quá lớn giữa kích thước giữa đôi bên có thể khiến cho những đòn đánh của McGregor không thể hạ gục Hafthor Bjornsson ngay lập tức.

Ngược lại, chỉ cần "Ngọn Núi" áp sát thành công nhà cựu vô địch UFC, tóm được võ sĩ này thì McGregor lâm nguy, bởi chỉ cần một đòn, Hafthor Bjornsson có khả năng hạ gục McGregor.

Ngoài đời, Hafthor Bjornsson cao đến 2m06, nặng hơn 181 kg. Hafthor Bjornsson năm nay 32 tuổi, người Iceland, từng thắng cuộc thi người khỏe nhất hành tinh.

Nhà cựu vô địch UFC McGregor (cao 1m75, nặng 70kg) quá nhỏ bé trước người đàn ông khỏe nhất thế giới Hafthor Bjornsson (cao 2m06, nặng hơn 181kg).

Hafthor Bjornsson từng nâng được trọng lượng lên đến 501kg, hồi tháng 2/2020, phá kỷ lục thế giới của Eddie Hall (người Anh) lập năm 2016 (nâng được khối lượng 500kg).

Trong khi đó, Conor McGregor dù là nhà cựu vô địch võ thuật UFC, nhưng võ sĩ người Ireland chỉ cao 1m75, nặng 70kg, cực kỳ nhỏ bé khi đấu tay đôi với Hafthor Bjornsson, mà từ chuyên môn của giới võ thuật thế giới gọi là "chênh lệch hạng cân".

Trước đây, khi được hỏi, "Ngọn Núi" từng tuyên bố anh có thể hạ gục McGregor trong… 5 giây. Riêng ở lần trả lời tờ The Sun hôm 15/9 vừa qua, Hafthor Bjornsson khiêm tốn hơn khi cho rằng nếu McGregor di chuyển ngoài tầm với của Hafthor Bjornsson trong hơn hai phút, "Ngọn Núi" có thể chóng mặt và cảm thấy khó thở vì chưa sẵn sàng để thượng đài.

Thiện Nhân