Nelly Korda là ứng cử viên hàng đầu tại The Chevron Championship

Hệ thống LPGA Tour là hệ thống các giải golf danh giá và có giá trị tiền thưởng cao của làng golf nữ thế giới, song song với hệ thống các giải PGA Tour dành cho nam.

Tại The Chevron Championship năm nay, có khá nhiều tên tuổi lớn tham dự. Đáng chú ý nhất trong số này dĩ nhiên là số một thế giới, đồng thời là nhà đương kim vô địch Olympic Nelly Korda (Mỹ).

Nelly Korda khởi đầu tốt tại The Chevron Championship 2023 (Ảnh: Getty).

Sau ngày thi đấu đầu tiên rạng sáng nay (21/4, theo giờ Việt Nam), Nelley Korda đạt tổng điểm -4 gậy, tạm xếp ở vị trí T2 (đồng hạng 2), chỉ kém 1 điểm so với tay golf dẫn đầu giải Chien Peiyun.

Trong số các golfer ứng cử viên vô địch cho giải đấu năm nay, ngoài Nelly Korda còn có Minjee Lee (Australia), đương kim huy chương đồng (HCĐ) Olympic Lydia Ko (New Zealand).

Sau ngày thi đấu đầu tiên, Minjee Lee có tổng điểm -2 gậy, xếp vị trí T9, còn Lydia Ko có tổng điểm -1 gậy, vị trí T23.

Còn cựu số 1 thế giới, người trong năm 2022 là đối thủ lớn nhất của Nelly Korda là Ko Jin-young (Hàn Quốc) có điểm số E (không dư hoặc thiếu gậy nào) sau ngày thi đấu đầu tiên, xếp vị trí T37.

The Chevron Championship 2023 sẽ kéo dài đến rạng sáng 24/4 (theo giờ Việt Nam), trên cụm sân The Club at Carlton Woods, tại Texas (Mỹ).