Messi hào phóng chưa từng có sau chức vô địch World Cup

Lionel Messi đã đặt mua 35 chiếc iPhone mạ vàng 24 cara và gửi tặng đến mọi thành viên của đội tuyển Argentina sau chức vô địch World Cup 2022. Mỗi chiếc điện thoại đều có khắc tên cầu thủ, số áo kèm logo tuyển Argentina. "Lionel muốn làm một điều gì đó đặc biệt và vui nhộn để kỷ niệm khoảnh khắc đáng tự hào nhất của anh ấy", tờ The Sun tiết lộ lý do Messi làm điều đặc biệt này.

Khoảnh khắc Messi và các đồng đội nâng cúp vô địch ở Qatar (Ảnh: Getty).

Tờ The Sun cho biết số điện thoại kể trên đã được giao đến căn hộ của Messi ở Paris (Pháp) từ hôm 25/2. Leo lên kế hoạch trao quà cho các đồng đội và nhân viên của tuyển Argentina trong lễ ăn mừng danh hiệu FIFA The Best 2023. Chân sút sinh năm 1987 vừa nhận giải thưởng cá nhân cao quý của FIFA cũng tại Paris hôm 28/2.

Những chiếc điện thoại đều có khắc tên cầu thủ, số áo kèm logo tuyển Argentina được Messi gửi tặng sau chức vô địch World Cup 2022 (Ảnh: The Sun).

Ben Lyons, doanh nhân được cho đã hỗ trợ Messi trong việc mua điện thoại, tiết lộ: "Leo liên lạc với chúng tôi vài tháng sau trận chung kết World Cup 2022. Cậu ấy muốn một món quà đặc biệt cho tất cả cầu thủ và nhân viên tuyển Argentina để ăn mừng chiến thắng nhưng không muốn món quà thông thường là đồng hồ. Vì vậy, tôi đã đề xuất những chiếc iPhone mạ vàng được khắc tên của họ, và anh ấy thích ý tưởng này".

Messi không phải trường hợp đầu tiên tặng điện thoại cho đồng đội và nhân viên sau chức vô địch của đội nhà. Cristiano Ronaldo cũng từng tặng 15 điện thoại cho nhân viên tại Real Madrid. Sergio Aguero hay Erling Haaland cũng tặng nhiều phần quà lưu niệm cho nhân viên tại Man City và Dortmund trước khi chuyển tới đội bóng mới.