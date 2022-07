Mercedes-Benz An Du Golf Open Champion 2022 diễn ra, trao thưởng trị giá hàng tỷ đồng

Đại diện của Mercedes-Benz Việt Nam cùng Ban Lãnh Đạo An Du nâng ly khai tiệc.

Giải Golf An Du Golf Open Championship 2022 được Mercedes-Benz An Du tổ chức với quy mô chuyên nghiệp dành cho khách hàng và đối tác đã diễn ra thành công vào ngày 2/7/2022 vừa qua tại sân Tràng An Golf & Country Club, tỉnh Ninh Bình. Giải quy tụ con số golfer của một giải đấu không chuyên là 140 golfers, đều là những khách hàng sở hữu xe Mercedes-Benz, các đối tác và khách mời của An Du trên toàn quốc.

Trải qua nhiều trận thi đấu kịch tính, hấp dẫn, An Du Golf Open Championship 2022 được đánh giá đã diễn ra thành công và tạo cảm xúc đẹp trong cộng đồng golfer yêu Mercedes-Benz. Kết quả chung cuộc, 12 cúp bảng A-B-C-Ladies và các giải kỹ thuật đã tìm được những chủ nhân xứng đáng.

Kết quả Giải Chính:

- Nhất Bảng A: Golfer Đặng Thế Dũng (Gross 81; Net 68).

- Nhất Bảng B: Golfer Bùi Xuân Mạnh (Gross 85; Net 68).

- Nhất Bảng C: Golfer Nguyễn Tiến Hải (Gross 89; Net 64)

- Nhất Bảng Ladies: Nữ Golfer Hồ Thị Hồng Nhung (Gross 87; Net 67).

CEO Mercedes-Benz Việt Nam trao giải thưởng cho nhà vô địch.

Kết quả giải Best Gross:

- Golfer Tô Việt Dũng

Đồng thời, An Du Golf Open Championship 2022 cũng đã chọn ra 5 golfer xuất sắc tiếp tục tham gia MercedesTrophy Việt Nam Final 2022 của Mercedes-Benz Việt Nam là:

- Golfer Tô Việt Dũng

- Golfer Đặng Thế Dũng

-Golfer Trần Quang Tuấn

- Golfer Nguyễn Thị Ngọc Nhung

- Golfer Đặng Đình Tùng

CEO Mercedes-Benz Việt Nam trao giải cho 5 golfer xuất sắc vào vòng chung kết Mercedes Trophy.

Đáng tiếc trong mùa giải của An Du Golf Open Championship 2022 không có golfer nào giật được giải Hole in one (HIO) với chiếc cúp danh dự và những phần quà giá trị đến từ Mercedes-Benz An Du.

Phát biểu tại giải đấu, bà Trần Thị Phương Mai - Chủ tịch HĐQT Mercedes-Benz An Du bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các golfer đã nhiệt thành ủng hộ và đồng hành cùng An Du Golf Open Championship 2022, cũng như Mercedes-Benz An Du trong suốt thời gian qua: "Mercedes-Benz An Du là đại lý phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam, đã có 5 chi nhánh trên khắp cả nước tại các tỉnh và thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang… Với kế hoạch phát triển thị phần sâu rộng và tôn chỉ sứ mệnh mang lại cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp nhất, Mercedes-Benz An Du mong muốn An Du Golf Open Champion sẽ là sân chơi thường niên gắn kết tuyệt vời dành cho tất cả những khách hàng yêu thương hiệu Mercedes-Benz nói chung và tri ân những khách hàng, đối tác đã luôn trao trọn niềm tin và đồng hành cùng An Du nói riêng".

Có thể nói, chỉ qua lần đầu tiên tổ chức, An Du Golf Open Championship 2022 đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, mang đến nhiều cảm xúc tốt đẹp khó quên với cộng đồng golfer Việt, các khách hàng yêu thích và sử dụng thương hiệu xe cao cấp Mercedes-Benz. Thành công của sự kiện là một trải nghiệm thực tế đáng nhớ về sự tận tâm và chuyên nghiệp mà Mercedes-Benz An Du luôn đem đến cho khách hàng, đối tác.