Medvedev dính "lời nguyền chấn thương" ở Madrid Open

Sau khi Carlos Alcaraz bị Andrey Rublev đánh bại khi đang điều trị chấn thương ở cẳng tay và Jannik Sinner rút lui trước trận tứ kết ở Madrid do gặp vấn đề về hông, Medvedev trở thành tay vợt mới nhất không chịu nổi chấn thương ở thủ đô Tây Ban Nha.

Medvedev phải rời sân để điều trị ở chân phải khi đang dẫn trước 3-2, tay vợt người Nga nói với chuyên gia vật lý trị liệu của ATP rằng anh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển sang bên phải. Sau khi trở lại sân, dù chơi rất cố gắng nhưng Medvedev vẫn để Lehecka thắng 6-4.

Medvedev dính chấn thương tại Madrid Open (Ảnh: Getty).

Lehecka nói: "Không bao giờ dễ dàng để thắng một trận đấu theo kiểu này. Nếu tôi có thể chọn cách thắng trận thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Không bao giờ dễ dàng nhìn thấy đối thủ của bạn đang đau đớn".

"Lúc đó bạn chỉ cần tập trung vào bản thân, cố gắng đạt được hiệu suất tối đa. Bạn không bao giờ biết đó là loại chấn thương gì, nếu anh ấy chỉ cảm thấy không khỏe hoặc điều gì đó tồi tệ hơn. Nếu bạn cho đối thủ không gian để hồi phục thì điều đó sẽ không tốt cho chính bạn".

"Tôi đã cố gắng tập trung vào bản thân và như chúng ta thấy ở cuối set đầu tiên, Medvedev rõ ràng gặp khó khăn trong việc di chuyển. Thật xui xẻo cho anh ấy".

Medvedev là một trong những tay vợt năng nổ nhất ở giải ATP Tour và không hay bị chấn thương nên anh sẽ phải đối mặt với những ngày đầy lo lắng khi chờ kết luận chính thức từ các xét nghiệm.

Chuyên gia y tế kiểm tra chấn thương của Medvedev (Ảnh: Getty).

"Đó là một pha trả giao khi Lehecka giao bóng rồi thực hiện cú vô lê và tôi không biết mình gặp vấn đề gì khi thực hiện đánh bóng. Khi chạy, tôi muốn mình sẽ nhanh hơn trong quá trình di chuyển nhưng đột nhiên cảm thấy ở hông bị căng cứng", Medvedev nói.

"Tôi không thể chạy nước rút do bị căng cơ hoặc co thắt, rất khó để biết chính xác do nguyên nhân nào. Vì vậy, khi làm việc với bác sĩ vật lý trị liệu, tôi đã hỏi anh ấy liệu thi đấu có thể làm cho tình trạng tồi tệ hơn không. Anh ấy nói nếu đó là căng cơ thì đúng vậy, nếu chỉ là một cơn co thắt thì không".

"Tôi cố gắng thi đấu nhưng tâm trí không cho phép tôi chơi hết mình ở cuối set, tôi nghĩ nếu tiếp tục thì chỉ cần cố gắng chạy nước rút về phía lưới. Tuy nhiên, khi chạy nước rút, tôi cảm thấy đau nên quyết định dừng thi đấu".

"Bây giờ tôi không thể nói nhiều hơn. Hy vọng vào ngày mai hoặc ngày kia, kết quả xét nghiệm sẽ cho biết chính xác vấn đề là gì. Có thể tôi sẽ nghỉ 5 ngày hoặc 2 tuần, tôi không biết chính xác nên không thể nói gì thêm".

Khả năng Medvedev, Alcaraz thi đấu ở Rome còn để ngỏ. Tay vợt số 3 thế giới không chắc chắn sẽ thi đấu ATP 1000 Internazionali d'Italia, do chấn thương ở cẳng tay là mối lo ngại lớn trước giải Roland Garros.

Người hâm mộ Italy cũng sẽ lo ngại về thể lực của Sinner, tay vợt số 2 thế giới buộc phải rời Madrid Open vì một chấn thương mà anh thừa nhận đã gây ra nhiều khó khăn suốt quãng thời gian qua. Sinner sẽ cảm thấy áp lực khi thi đấu ở Rome, chắc chắn anh cần phải thận trọng khi trọng tâm lớn của anh là Roland Garros vào cuối tháng này.