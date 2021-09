Man Utd thua liểng xiểng: Nhìn đâu cũng ra "bệnh"…

Dân trí Sự xuất sắc của C.Ronaldo không thể che đi những điểm yếu của Man Utd ở thời điểm này. Thậm chí, giờ đây, nhìn đâu người ta cũng thấy "bệnh" của CLB này.

* Trận đấu giữa Man Utd và Villarreal ở lượt trận thứ hai bảng F UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/9 tại sân Old Trafford.

Man Utd từng rất hạnh phúc khi C.Ronaldo ghi bàn liên tiếp trong giai đoạn đầu. Nhưng trong thời gian qua, họ đã quay về thực tại khốc liệt. Trong 4 trận đấu gần nhất, họ đã để thua tới 3 trận (ngay cả trận thắng 2-1 trước West Ham cũng may mắn).

Man Utd của HLV Solskjaer có quá nhiều vấn đề ở thời điểm này.

Đương nhiên, C.Ronaldo không thể gánh cả bầu trời. Giờ đây, những điểm yếu của Man Utd bắt đầu lộ diện. Cùng "bắt bệnh" của Quỷ đỏ…

Hàng tiền vệ không thể triển khai bóng

Cựu danh thủ Roy Keane từng nói rằng: "Chừng nào Man Utd vẫn còn thi đấu với hai tiền vệ phòng ngự Fred và Scott McTominay thì còn lâu họ mới giành được danh hiệu lớn". Cần nhấn mạnh rằng, đó là lời nhận xét từ… mùa giải trước. Không dưới một lần, cựu danh thủ của Man Utd đã nhắc lại điều đó.

Thực tế, lời nhận xét của Roy Keane đã chỉ ra tử huyệt của Man Utd lúc này. Không hiểu vì lý do gì, HLV Solskjaer vẫn "mặc định" sử dụng bộ đôi tiền vệ phòng ngự này, ngay cả trong những trận đấu Man Utd phải đối diện với những đội bóng chủ trương "đổ bê tông".

Bản đồ chuyền bóng của Fred từ đầu mùa cho thấy số đường chuyền lên tuyến trên của cầu thủ này sai địa chỉ rất nhiều.

Trận thua trước Aston Villa một lần nữa chỉ ra điều này. Đó là trận đấu mà CLB đã kiểm soát bóng tới 60% nhưng HLV Solskjaer vẫn than thở rằng: "Chúng tôi không kiểm soát đủ trận đấu này".

Sự thiếu kiểm soát của Man Utd nằm ở việc Fred và Scott McTominay không thể phát triển bóng lên tuyến trên. Mặc dù là hai tiền vệ trung tâm nhưng họ chỉ xếp thứ 5 và 8 về số lần chạm bóng. Điều đó cho thấy những đóng góp của hai cầu thủ này trong việc phát triển bóng còn hạn chế.

Một con số khác càng chỉ ra điều này. Tổng số đường chuyền thành công của Fred và Scott McTominay trong trận đấu với Aston Villa là 54 đường. Thế nhưng, họ chỉ thực hiện 6 đường chuyền thành công cho Bruno Fernandes và 4 đường cho C.Ronaldo.

Biểu đồ ở dưới về số đường chuyền của Fred trong mùa giải 2021/21 nhưng để ý thấy, số đường chuyền lên tuyến trên của cầu thủ này thực hiện hỏng rất nhiều. Anh chỉ tạo ra… 2 cơ hội cho các đồng đội từ đầu mùa.

Fred là tiền vệ phòng ngự có chỉ số chuyền bóng kém nhất so với các cầu thủ cùng vị trí ở các CLB hàng đầu Premier League.

Man Utd có thể kéo Pogba lùi sâu chơi trong vai trò điều tiết ở khu vực giữa sân nhưng tính kỷ luật của cầu thủ này luôn là vấn đề. Trong khi đó, Van De Beek gần như bị HLV Solskjaer bỏ qua.

Không có bài tấn công

Câu hỏi đặt ra là Man Utd đang chơi tấn công như thế nào? Có lẽ, không ai có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng bởi họ không có quá nhiều bài vở. Một phần do hàng tiền vệ của Man Utd phát triển bóng kém. Mặt khác, sự liên kết giữa các ngôi sao tấn công cũng bị đặt dấu hỏi.

có thể gây bất ngờ trong giai đoạn đầu nhưng khi mà nguồn cung cấp bóng luôn bị hạn chế, cầu thủ này không gánh vác được nhiều. Ở Real Madrid hay Juventus, CR7 luôn nhận được sự hậu thuẫn lớn từ những vệ tinh (về cách di chuyển chuyền bóng).

Tại Man Utd, họ có Pogba, Bruno Fernandes để làm điều đó. Nhưng việc kết hợp thành một khối chưa bao giờ là điểm mạnh của họ. Hoặc hãy cứ nhìn Greenwood thi đấu theo kiểu "nhắm mắt" trong trận với Aston Villa là đủ thấy không có nhiều cầu thủ ở Man Utd đủ sức "bơm" cho C.Ronaldo ghi bàn.

Jamie Carragher từng nhấn mạnh: "Man Utd chỉ bao gồm những cá nhân xuất sắc, chứ không phải là tập thể mạnh". Ngay cả người cũ của Man Utd như Gary Neville cũng có chung quan điểm: "Họ chỉ chiến thắng bằng khoảnh khắc, chứ khả năng kết hợp luôn có vấn đề".

Man Utd sút bừa rất nhiều (số chấm vàng) trong trận đấu với Aston Villa.

Trong trận đấu với Aston Villa, Man Utd tung ra 28 cú dứt điểm nhưng chủ yếu là… sút bừa. Bằng chứng, nếu không tính quả sút phạt muộn của Bruno Fernandes, thì chỉ số xG (số bàn thắng kỳ vọng) của Quỷ đỏ trong trận đấu với Aston Villa chỉ là 1,31 (quá thấp so với số cú dứt điểm). Nó cho thấy mặc dù Man Utd tạo ra sức ép nhưng khả năng đe dọa thấp và không có nhiều cơ hội rõ ràng.

Với tập thể "mạnh ai nấy đá" như Man Utd, có lẽ, họ chỉ trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của C.Ronaldo hay Bruno Fernandes mới hy vọng vào sự khác biệt. Thêm một điểm cho thấy khả năng huấn luyện của Solskjaer rất hạn chế.

Jadon Sancho chưa tỏa sáng như kỳ vọng

Man Utd đã chi tới 73 triệu bảng để chiêu mộ Sancho từ Dortmund trong mùa Hè qua nhưng cầu thủ người Anh thi đấu khá tệ. Anh chỉ ra sân 220 phút từ đầu mùa, chủ yếu từ băng ghế dự bị. Đương nhiên, những đóng góp của Sancho cho Man Utd bằng không.

Các chỉ số như ghi bàn, sút trúng khung thành, kiến tạo thành bàn, kiến tạo cơ hội, rê bóng của Sancho ở mùa này đều kém so với mùa trước ở Dortmund.

Chưa thể đổ lỗi cho HLV Solskjaer. Sự sa sút của tiền vệ người Anh có thể do môi trường. Nhưng mọi chỉ số thống kê của Sancho mùa này thấp hơn rất nhiều so với mùa trước ở Dortmund (chưa phải là mùa xuất sắc nhất của cầu thủ này ở CLB nước Đức).

Ngoài số bàn thắng và kiến tạo thành bàn (chưa có lần nào cho Man Utd), Sancho còn kém ở các chỉ số về kiến tạo cơ hội. Mùa trước, anh có trung bình 2,91 đường mỗi trận, tới mùa này, con số chỉ là 1,34. Về số lần rê bóng cũng kém hơn hẳn (6 lần/trận so với 3,58 đường/trận).

Sancho đang phải thi đấu trong điều kiện đói bóng ở Man Utd. Ở mùa giải trước, trung bình mỗi trận đấu anh có 83 lần chạm bóng ở Dortmund. Con số ấy thấp hơn rất nhiều khi ở Man Utd (68 lần/trận). Một lý giải cho điều này là việc Sancho là trung tâm của các đường lên bóng ở Dortmund, còn Man Utd thì không.

Các chỉ số của Sancho mùa này (màu đỏ) nằm lọt thỏm so với mùa trước (màu xanh).

Những lo lắng ở hàng thủ

Bỏ qua việc Maguire và Luke Shaw dính chấn thương trong trận đấu với Aston Villa. Có một thực tế rằng đây là hai cầu thủ đang sa sút so với chính họ mùa trước, đặc biệt là Luke Shaw.

Trong trận đấu với Aston Villa, Shaw đã mắc khá nhiều sai lầm, khi để cánh trái của Man Utd khá hổng. Đối thủ đã tập trung khai thác vị trí này khá nhiều. Những con số không biết nói dối, nó chỉ ra hậu vệ cánh trái đang tụt lại.

So với mùa trước, các chỉ số phòng ngự của Shaw như tắc bóng (1,49 vs 0.93 lần mỗi trận), tranh chấp thành công (4,95 vs 2,60), tranh chấp bóng bổng thành công (1,29 vs 0,19). Chỉ có chỉ số phạm lỗi của cầu thủ này nhiều hơn. Nó chỉ ra thực tế rằng anh đã mắc sai lầm nhiều hơn.

Các chỉ số phòng ngự của Luke Shaw như tắc bóng, tranh chấp, tranh chấp bóng bổng cũng kém xa mùa trước.

Trong khi đó, Maguire cũng cẩu thả một cách bất thường ở mùa này. Đơn cử như việc cầu thủ chuyền về một cách bất cẩn cho De Gea trong trận đấu với Aston Villa, khiến cho Man Utd suýt ôm hận.

Có chăng, tân binh Varane lại là người thi đấu chắc chắn và ổn định nhất của Man Utd ở thời điểm này.

Khả năng phòng ngự bóng chết kém

Bàn thắng duy nhất của Kortney Hause giúp Aston Villa giành chiến thắng trước Man Utd xuất phát từ pha phạt góc. Trong tình huống đó, Hause đã thoát đi rất nhanh, trước khi thực hiện cú đánh đầu ngược vào lưới De Gea. Tuy nhiên, nó thêm một lần chỉ ra khả năng phòng ngự bóng chết khá kém của Man Utd.

Vấn đề này đã được chỉ ra từ mùa giải trước. Theo thống kê kể từ mùa giải 2020/21 tới nay, Man Utd là đội bóng bị thủng lưới nhiều thứ 3 từ tình huống cố định với 15 bàn (chỉ kém Crystal Palace và Leeds).

Số bàn thua từ bóng chết của Man Utd kể từ mùa giải trước cao thứ 3 ở Premier League.

Đây là tỷ lệ cao khi chiếm 30,6% số bàn thua của Man Utd trong giai đoạn này. Nếu xét về tỷ lệ số bàn thua từ bóng chết so với tổng bàn thua, CLB thành Manchester đứng đầu Premier League.

Man Utd đã tính tới điều này khi thuê chuyên gia Eric Ramsey chuyên phụ trách các tình huống bóng chết. Thế nhưng, điểm yếu cố hữu của CLB không thể giải quyết một số một chiều. Trong bối cảnh Maguire chấn thương, Man Utd sẽ càng đau đầu hơn về vấn đề này.

H.Long