Man Utd ngược dòng hạ Villarreal, HLV Solskjaer ca ngợi Ronaldo lên mây

Dân trí HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không tiếc lời ca ngợi C.Ronaldo sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi bàn thắng muộn ở phút bù giờ 95 để giúp Man Utd lội ngược dòng giành chiến thắng trước Villarreal.

Trong trận đấu đánh dấu cột mốc kỷ lục ra sân ở đấu trường Champions League (178 trận), Cristiano Ronaldo đã được ăn mừng trước đám đông cổ động viên đội nhà khi ghi bàn thắng quý giá ở phút bù giờ 95 để giúp Man Utd lội ngược dòng đánh bại Villarreal trên sân nhà Old Trafford ở lượt hai bảng F UEFA Champions League.

Đội bóng ở Tây Ban Nha đã đe dọa đẩy Man Utd vào cuộc khủng hoảng với trận thua thứ ba trên sân nhà trong vòng một tuần với bàn mở tỷ số ở đầu hiệp hai, nhưng Alex Telles đã gỡ hòa trước khi C.Ronaldo ghi bàn để giúp "Quỷ đỏ" có 3 điểm đầu tiên ở vòng bảng Champions League.

C.Ronaldo ghi bàn ở phút bù giờ 95 để giúp Man Utd lội ngược dòng đánh bại Villarreal.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không tiếc lời ca ngợi C.Ronaldo lên mây sau bàn thắng "quý hơn vàng" ở phút bù giờ. "Khi bạn có Cristiano trên sân, bạn luôn có cơ hội chiến thắng", HLV Solskjaer rạng rỡ chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu.

"Anh ấy rất giỏi trước khung thành và có tác động đến tất cả mọi người - đám đông người hâm mộ cũng như các cầu thủ toàn CLB. Anh ấy đã làm điều đó rất nhiều lần. Khi bạn chứng kiến anh ấy thi đấu cho Bồ Đào Nha trận gặp Ireland một tháng trước, anh ấy đã đá hỏng quả phạt đền đầu trận và chạm bóng rất ít, nhưng đã ghi hai bàn thắng tuyệt vời trong vài phút cuối cùng.

Đó là những gì anh ấy đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. Anh ấy luôn chiến đấu cho đến giây cuối cùng ở mỗi trận đấu. Tôi đã gặp anh ấy cả ngày, cách anh ấy nỗ lực ở mỗi trận đấu khó khăn như này và khi anh ấy có cơ hội đó thì đó là bàn thắng.

Anh ấy đã có một vài cơ hội nhưng dấu ấn thực sự của một người dứt điểm tuyệt vời là anh ấy luôn giữ bình tĩnh để giành chiến thắng", HLV Solskjaer ca ngợi C.Ronaldo.

HLV Solskjaer ca ngợi hết lời với C.Ronaldo sau khi giúp Man Utd giành trọn 3 điểm trước Villarreal.

Man Utd đã thất bại ở trận ra quân trước Young Boys, nhưng may mắn "phục thù" thành công Villarreal sau khi từng phải "ôm hận" trong trận thua ở chung kết Europa League mùa trước.

Tuy nhiên, ngoài dấu ấn của C.Ronaldo, David De Gea mới thực sự là người hùng của Man Utd khi có những pha cứu thua xuất thần cho đội nhà trong trận đấu với Villarreal.

David de Gea đã có những pha cứu thua xuất thần để giúp Man Utd giành chiến thắng chung cuộc.

"Rất may đêm nay chúng tôi đã có thủ môn xuất sắc nhất thế giới. David thật tuyệt vời và tôi rất hài lòng với màn trình diễn của anh ấy. Trong hiệp hai, họ cầm bóng nhiều hơn, tạo ra không ít cơ hội và xứng đáng có bàn mở tỷ số trước , nhưng sân Old Trafford mới là ma thuật.

Đó là những gì thường diễn ra ở đây tại Old Trafford. Nó đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Chúng tôi phải chơi thận trọng và cuối cùng chúng tôi đã gặp may", chiến lược gia người Na Uy ca ngợi De Gea cũng như cho rằng đội bóng của ông có phần may mắn trong chiến thắng này.

Sông Lam