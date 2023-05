Man Utd đứng thứ 3, Man City thua, Leicester xuống hạng ở Premier League

Chiến thắng trước Chelsea vào giữa tuần mang lại cho Man Utd sự thoải mái trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Fulham. Đoàn quân của HLV Ten Hag đã chắc chắn được tham dự Champions League mùa sau, nhưng họ cần thắng Fulham để đảm bảo có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (vị trí cao tiền thưởng cũng cao).

Con số thống kê sau trận cho thấy Man Utd thi đấu tốt hơn Fulham. Đội chủ sân Old Trafford có 21 lần dứt điểm, cao hơn gấp đôi so với đội khách, Fulham có 10 lần dứt điểm. Tỷ lệ chính xác trong khâu dứt điểm của Man Utd cũng cao hơn Fulham (8-3). Tuy nhiên, trên thực tế cổ động viên "Quỷ đỏ" phải trải qua 90 phút đầu lo sợ, bởi nếu may mắn hơn Fulham hoàn toàn có thể ra về với 3 điểm.

Tete ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu (Ảnh: GI)

Hai đội chơi cởi mở sau tiếng còi khai cuộc và sớm có được những cơ hội trước cầu môn của nhau. Phút 19, Tete chọn vị trí tốt từ quả phạt góc rồi đánh đầu vào góc gần ghi bàn mở tỷ số. Các cầu thủ Man Utd phòng thủ sơ hở khi không một ai kèm Tete, để cầu thủ đội khách thoải mái đánh đầu ghi bàn.

Man Utd vùng lên sau bàn thua, tuy nhiên khi đội chủ nhà còn chưa tìm được bàn thắng gỡ hòa, họ đã dính đợt phản công đầy nguy hiểm ở phút 24. Xuất phát từ đường chuyền sai của Maguire, đội khách phản công nhanh, Casemiro phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa dẫn tới quả phạt đền.

Mitrovic đối mặt với De Gea, thủ thành người Tây Ban Nha tỏa sáng với pha bay người đúng hướng, cản được quả 11m của tiền đạo người Serbia. Sau khi thoát thua bàn thứ hai, Man Utd vùng lên tấn công mạnh hơn. Phút 30, Garnacho bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa sau cú cứa lòng đưa bóng dội xà ngang bật ra.

Sancho gỡ hòa cho Man Utd (Ảnh: GI).

Sức ép lớn của Man Utd đã mang về cho đội chủ nhà bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 39. Sau pha đột phá của Fred, bóng vô tình văng ra ngay trước mũi giày của Sancho, tiền vệ người Anh dễ dàng dứt điểm ghi bàn từ cự ly chỉ chừng 5m.

Sau giờ nghỉ, Man Utd tiếp tục đẩy mạnh sức tấn công, đội chủ nhà có bàn thứ hai ở phút 55. Fred chọc khe tinh tế cho Fernandes băng xuống đối mặt với thủ thành Leno, cầu thủ người Bồ Đào Nha dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-1. Hàng thủ của Fulham mắc lỗi trong pha bẫy việt vị đối với Fernandes và họ phải trả giá bằng bàn thua.

Khoảng thời gian còn lại hai đội chơi khá tích cực nhưng trận đấu không có thêm bàn thắng. Thắng chung cuộc 2-1, Man Utd xếp vị trí thứ 3 với 75 điểm. Fulham có 52 điểm và xếp thứ 10.

Man City, Arsenal, Man Utd, Newcastle, Liverpool, Brighton và Aston Villa dự cúp châu Âu

Ở lượt trận cuối, Man City bất ngờ thua 0-1 trước Brentford, kết quả này không ảnh hưởng tới bảng xếp hạng bởi thầy trò Guardiola đã nhận cúp từ tuần trước. Như vậy Man City kết thúc mùa giải với 89 điểm. Arsenal sau chiến thắng 5-0 trước Wolves đã kết thúc ở vị trí thứ 2 với 84 điểm. Newcastle hòa 1-1 với Chelsea, xếp thứ 4 chung cuộc với 71 điểm.

Bốn đội đầu bảng gồm Man City, Arsenal, Man Utd và Newcastle sẽ tham dự Champions League mùa tới.

Hai suất dự Europa League đã được xác định trước vòng đấu cuối, thuộc về Liverpool và Brighton. Vì vậy trận hòa 4-4 của Liverpool trước đội bét bảng Southampton hay thất bại 1-2 của Brighton trước Aston Villa không ảnh hưởng tới vị trí thứ 5, 6 của hai đội.

Với chiến thắng 2-1 trước Brighton, Aston Villa cán đích ở vị trí thứ 7 và giành vé dự Europa Conference League mùa tới. Chiến thắng của Aston Villa khiến nỗ lực của Tottenham trở thành vô nghĩa, đội bóng thành London đã thắng 4-1 trước Leeds nhưng chỉ xếp thứ 8 và sẽ không được chơi ở cúp châu Âu mùa sau.

Southampton, Leeds và Leicester xuống hạng

Leicester xuống hạng sau mùa giải 2022/23 (Ảnh: GI).

Southampton chắc chắn xuống hạng cách đây vài vòng đấu. Leeds và Leicester nuôi hy vọng mong manh cho tới vòng đấu cuối cùng, hai đội đua cùng Everton để chọn một suất trụ hạng. Trước vòng cuối, Everton có 33 điểm, Leicester và Leeds cùng có 31 điểm.

Leeds sớm "đầu hàng" khi để lọt lưới liên tục trước Tottenham. Leicester có thời điểm vươn lên vị trí an toàn khi dẫn trước West Ham. Đáng tiếc dù Leicester thắng 2-1 trước West Ham, nhưng Everton sau hiệp đấu đầu tiên bế tắc đã có được bàn thắng trong hiệp hai và thắng 1-0 chung cuộc trước Bournemouth.

Everton có 36 điểm, đứng thứ 17 và trụ hạng thành công. Leicester có 34 điểm, Leeds có 31 điểm và Southampton có 25 điểm là những đội sẽ phải xuống chơi ở Championship mùa sau.