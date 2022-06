Man Utd "chào bán" bán Martial, Bailly với giá rẻ

Anthony Martial, Eric Bailly đều sa sút phong độ trong vài năm gần đây và tương lai của họ tại Man Utd dường như đã kết thúc. Hợp đồng của Martial và Bailly với Man Utd hết hạn vào tháng 6 năm 2024, vì vậy đội bóng thành Manchester muốn thanh lý người ở hè năm nay nhằm tránh việc bị giảm giá trị khi thời gian hợp đồng giảm dần, đồng thời giảm quỹ lương, tăng ngân sách chuyển nhượng cho đội bóng.

Anthony Martial không còn chỗ đứng ở Man Utd.

Martial được Man Utd cho Sevilla mượn vào tháng 1 năm nay, cầu thủ này thi đấu 12 trận và ghi được một bàn trong khi khoác áo đội bóng ở Tây Ban Nha. Phong độ nghèo nàn của Martial khiến Sevilla không mặn mà chiêu mộ anh, do đó cầu thủ người Pháp sẽ được trả lại Man Utd.

Mặc dù có thông tin cho rằng Man Utd mong muốn Martial ở lại câu lạc bộ, tuy nhiên theo The Sun, cầu thủ người Pháp không nằm trong kế hoạch nhân sự của tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Do đó Man Utd sẽ cố gắng đẩy Martial ra đi càng sớm càng tốt. Thậm chí, Man Utd không đòi hỏi mức phí chuyển nhượng cao, chỉ 20 triệu bảng cho cầu thủ người Pháp, giảm khoảng một nửa so với chi phí Man Utd bỏ ra chiêu mộ Martial từ Monaco năm 2015.

The Sun cũng tiết lộ rằng Man Utd đang có kế hoạch cải tổ hàng thủ trong hè năm nay. Trung vệ Harry Maguire vẫn được giữ lại dù trải qua một mùa giải khá thất vọng.

Tuy nhiên, Axel Tuanzebe, Phil Jones và Eric Bailly sẽ phải ra đi. Man Utd đang chỉ mong muốn nhận được khoảng 8,5 triệu bảng cho thương vụ của Bailly, bằng một 1/3 số tiền "Quỷ đỏ" đã chi ra để chiêu mộ trung vệ người Bờ Biển Ngà từ Villarreal vào năm 2016.

Eric Bailly thi đấu có bảy trận cho Man Utd ở mùa giải trước.

Trong khi Martial được cho mượn vào tháng Giêng, Bailly đã phải trải qua một mùa giải 2021/22 đầy thất vọng tại Old Trafford, anh chỉ ra sân trong bảy trận trên mọi đấu trường.

Man Utd đang theo đuổi những thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng hè 2022 như Anthony, Frenkie de Jong. Được biết Barcelona đang đòi 85 triệu euro (73 triệu bảng) cho thương vụ của De Jong, vì vậy Man Utd cần thanh lọc bớt đội hình để gia tăng ngân sách chuyển nhượng, bởi vì họ chắc chắn muốn nhiều hơn một, hai cầu thủ mới ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.