Man City bị chê dùng tiền mua danh hiệu, Pep Guardiola phản ứng bất ngờ

Đại chiến giữa Man City và Liverpool cuối tuần này có ý nghĩa quyết định trực tiếp tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Liverpool đang dẫn đầu với 63 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm. Trước thềm trận đấu quyết định này, hậu vệ Trent Alexander-Arnold của Liverpool đã chủ động "khiêu chiến".

Alexander-Arnold chủ động khiêu khích khi cho rằng danh hiệu của Liverpool ý nghĩa hơn Man City vì đối thủ dùng tiền mua danh hiệu (Ảnh: Getty).

Chia sẻ trên tạp chí Four Four Two, Alexander-Arnold cho rằng những danh hiệu của Man City không có ý nghĩa bằng Liverpool vì đối thủ dùng tiền mua danh hiệu.

Hậu vệ phải của Liverpool cho biết: "Nhìn lại kỷ nguyên này, mặc dù Man City giành nhiều danh hiệu và thành công hơn so với Liverpool nhưng những danh hiệu của chúng tôi có ý nghĩa với người hâm mộ. Chỉ cần nhìn tương quan tài chính của hai đội là đủ hiểu".

Ngay lập tức, Haaland đã đáp trả Alexander-Arnold: "Nếu cậu ấy muốn nói điều đó, cứ để cậu ta nói. Tôi ở đây một năm nhưng đã biết giành cú ăn ba. Đó là cảm giác tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng Alexander-Arnold biết cảm giác đó. Tôi không bận tâm về phát ngôn của cậu ấy".

Khác với Haaland, HLV Pep Guardiola đáp lại khôn khéo hơn khá nhiều. Ông không muốn bị lôi vào cuộc đấu khẩu và phân tâm trước đại chiến. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi muốn chúc Alexander-Arnold sớm bình phục chấn thương và trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt".

Pep Guardiola khôn khéo né tránh "đòn tấn công" của Alexander-Arnold (Ảnh: Bein Sport).

Khi bị phóng viên tiếp tục hỏi, HLV Pep Guardiola đáp: "Tôi sẽ trả lời nhưng tại sao? Cứ cho rằng Alexander-Arnold nói đúng đi".

Bên cạnh đó, HLV người Tây Ban Nha tin rằng HLV Jurgen Klopp sẽ sớm trở lại sau khi thông báo chia tay Liverpool vào cuối mùa giải. Pep Guardiola nói: "Tôi tôn trọng quyết định của Klopp. Tôi đã nói chuyện với ông ấy. Tôi có cảm giác như Klopp sớm quay trở lại.

Ông ấy là người yêu bóng đá tới cuồng nhiệt. Niềm đam mê của ông ấy còn cháy bỏng. Đó là lý do hoàn hảo nhất để tôi tin rằng Klopp sẽ trở lại sớm. Đây có thể là lần cuối chúng tôi gặp nhau ở Ngoại hạng Anh nhưng có thể tôi sẽ gặp lại ông ấy ở FA Cup".

Trận đấu giữa Man City và Liverpool diễn ra ở sân Etihad vào lúc 22h45 ngày 10/3.